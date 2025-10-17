Эксперт оценила инициативу партии «Справедливая Россия» отменить срок давности для убийц

17 октября 2025, 14:06

Член СПЧ Меркачева: для преступлений против детей срок давности неуместен

Фото: istockphoto / Akintevs

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила отменить срок давности для серийных убийц, что позволит осуждать таких преступников к пожизненному заключению без ограничения по времени.