Эксперт оценила инициативу партии «Справедливая Россия» отменить срок давности для убийц
Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила отменить срок давности для серийных убийц, что позволит осуждать таких преступников к пожизненному заключению без ограничения по времени.
В беседе с Общественной Службой новостей член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева высказалась о необходимости пересмотра сроков давности для преступлений.
Она отметила, что в условиях снижения стандартов доказательства многие люди могут оказаться под угрозой незаконного привлечения к ответственности за старые преступления. Сроки давности были введены для защиты от подобных ситуаций. Однако, по её словам, существуют исключения. Особенно когда речь идет о преступлениях против детей, связанных с сексуальной неприкосновенностью, где срок давности неуместен.
Меркачева подчеркнула, что вероятность ошибок в таких делах велика, и доказать, что человек совершил преступление против ребенка двадцать лет назад, крайне сложно.
