«Русского человека искусственным интеллектом не обманешь»: раскрыто значение ИИ в будущем человеческих профессий
Гендиректор News Media Holding Иксанов: ИИ — это новый инструмент
Искусственный интеллект не сможет заменить человека. Такое мнение выразил генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов на шоу «Человеческий фактор в мире ИИ: будущее профессий в медиа», которое прошло в рамках федерального просветительского марафона «Знание.Первые».
Он отметил, что ИИ уже стал неотъемлемой частью производственного процесса медиакомпаний. А News Media Holding сократил штат корректоров, поскольку тексты теперь проверяют алгоритмы. Теперь команда полностью сосредоточена на создании оригинального контента.
«Искусственный интеллект — это не замена человека, а новый инструмент, как когда-то компьютеры и Word. Он расширяет наши творческие возможности, а не убивает их», — сказал Иксанов ведущему шоу Андрею Малахову.
Кроме того, искусственный интеллект можно применять и в творческих проектах. Режиссеры превращаются в «промт-режиссеров», обучаясь правильной формулировке запросов для получения точного результата от нейросетей.
Тем не менее, по словам Иксанова, машины не смогут полностью заменить людей, поскольку аудитория очень быстро вычислит контент без эмоций и человеческого участия.
«Мы не должны бояться ИИ. Наоборот, важно научиться использовать его возможности, чтобы создавать более интересные и точные материалы. В ближайшие годы мы увидим, как ИИ войдет в сетевой менеджмент, архитектуру и медицину. Журналистика тоже выиграет от этого, если будет двигаться вперед», — уточнил он.
Гендиректор News Media Holding добавил, что ИИ пользуется теми знаниями, которые ему даем мы, однако только живой автор способен на проявление оригинальной фантазии и искренних чувств.