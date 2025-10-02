«Русского человека искусственным интеллектом не обманешь»: раскрыто значение ИИ в будущем человеческих профессий

02 октября 2025, 17:56

Гендиректор News Media Holding Иксанов: ИИ — это новый инструмент

Максим Иксанов и Андрей Малахов (Фото: Пресс-служба российского общества «Знание»)

Искусственный интеллект не сможет заменить человека. Такое мнение выразил генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов на шоу «Человеческий фактор в мире ИИ: будущее профессий в медиа», которое прошло в рамках федерального просветительского марафона «Знание.Первые».





Он отметил, что ИИ уже стал неотъемлемой частью производственного процесса медиакомпаний. А News Media Holding сократил штат корректоров, поскольку тексты теперь проверяют алгоритмы. Теперь команда полностью сосредоточена на создании оригинального контента.





«Искусственный интеллект — это не замена человека, а новый инструмент, как когда-то компьютеры и Word. Он расширяет наши творческие возможности, а не убивает их», — сказал Иксанов ведущему шоу Андрею Малахову.

«Мы не должны бояться ИИ. Наоборот, важно научиться использовать его возможности, чтобы создавать более интересные и точные материалы. В ближайшие годы мы увидим, как ИИ войдет в сетевой менеджмент, архитектуру и медицину. Журналистика тоже выиграет от этого, если будет двигаться вперед», — уточнил он.