В Подмосковье внедрят ИИ для перерасчёта квитанций за ЖКУ

30 сентября 2025, 16:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В регионе хотят сделать систему оплаты коммунальных услуг более удобной и прозрачной. На рабочей встрече вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов, министр ЖКХ области Кирилл Григорьев и представители компании «Ростелеком» обсудили цифровизацию учёта долгов за ресурсы, рассказали в подмосковном МинЖКХ.