В Подмосковье внедрят ИИ для перерасчёта квитанций за ЖКУ
В регионе хотят сделать систему оплаты коммунальных услуг более удобной и прозрачной. На рабочей встрече вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов, министр ЖКХ области Кирилл Григорьев и представители компании «Ростелеком» обсудили цифровизацию учёта долгов за ресурсы, рассказали в подмосковном МинЖКХ.
Главная тема совещания — использование искусственного интеллекта в сфере биллинга и расчёта абонентов. Новые технологии помогут быстрее и точнее формировать квитанции и автоматически пересчитывать плату, если услуга оказывалась некачественно.
Кроме того, участники оценили работу новой системы 1С:Диспетчерская, которую недавно внедрил «Мособлводоканал». Она автоматически принимает заявки жителей, распределяет их между аварийными бригадами и показывает статус выполнения в реальном времени.
