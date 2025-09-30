Достижения.рф

В Подмосковье внедрят ИИ для перерасчёта квитанций за ЖКУ

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В регионе хотят сделать систему оплаты коммунальных услуг более удобной и прозрачной. На рабочей встрече вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов, министр ЖКХ области Кирилл Григорьев и представители компании «Ростелеком» обсудили цифровизацию учёта долгов за ресурсы, рассказали в подмосковном МинЖКХ.



Главная тема совещания — использование искусственного интеллекта в сфере биллинга и расчёта абонентов. Новые технологии помогут быстрее и точнее формировать квитанции и автоматически пересчитывать плату, если услуга оказывалась некачественно.

​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Кроме того, участники оценили работу новой системы 1С:Диспетчерская, которую недавно внедрил «Мособлводоканал». Она автоматически принимает заявки жителей, распределяет их между аварийными бригадами и показывает статус выполнения в реальном времени.
Ирина Паршина

