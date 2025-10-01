В Подмосковье каждый третий врач применяет в работе искусственный интеллект
Подмосковный Минздрав проанализировал итоги опроса медработников о применении технологий искусственного интеллекта. Согласно результатам, более трети врачей используют ИИ в профессиональной деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Исследование охватило 55 медицинских организаций Московской области. По данным опроса, 68% респондентов оценивают применяемые сервисы на «хорошо» и «отлично».
«Мы видим, что цифровые технологии становятся частью повседневной работы медиков. Это ускоряет процессы, снижает нагрузку, позволяет уделять больше внимания пациентам. Каждый третий врач заинтересован в дальнейшем расширении применения ИИ. Чтобы сделать работу медиков удобнее, мы работаем с лидерами отрасли цифровых технологий. Однако ИИ – это удобный инструмент в помощь врачу, а не его замена», – отметил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.По информации опроса, чаще всего технологии помогают в анализе документации, интерпретации результатов исследований, поиске информации в медицинской литературе и нормативных документах, автоматизации рутинных задач. Многие специалисты отмечают значительную экономию времени и повышение качества работы.
В числе задач, при решении которых врачи хотели бы чаще использовать ИИ, – диагностика сложных случаев и оформление медицинских отчётов.