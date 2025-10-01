В Подмосковье каждый третий врач применяет в работе искусственный интеллект

01 октября 2025, 13:06

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковный Минздрав проанализировал итоги опроса медработников о применении технологий искусственного интеллекта. Согласно результатам, более трети врачей используют ИИ в профессиональной деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.





Исследование охватило 55 медицинских организаций Московской области. По данным опроса, 68% респондентов оценивают применяемые сервисы на «хорошо» и «отлично».

«Мы видим, что цифровые технологии становятся частью повседневной работы медиков. Это ускоряет процессы, снижает нагрузку, позволяет уделять больше внимания пациентам. Каждый третий врач заинтересован в дальнейшем расширении применения ИИ. Чтобы сделать работу медиков удобнее, мы работаем с лидерами отрасли цифровых технологий. Однако ИИ – это удобный инструмент в помощь врачу, а не его замена», – отметил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.