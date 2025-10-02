Священник Сосковец: исповедь перед ИИ бессмысленна и опасна

02 октября 2025, 17:33

Фото: iStock/WANAN YOSSINGKUM

Благочинный церквей Каширского округа, иерей Валерий Сосковец заявил, что исповедоваться перед ИИ бессмысленно, поскольку он не может отпустить грехи. Об этом он сказал на пресс-конференции об искусственном интеллекте.





Священник отметил, что данные, передаваемые чат-ботам с искусственным интеллектом, могут утекать в сеть, что несет угрозу конфиденциальности. Таким образом, по мнению иерея, исповедь через ИИ не только неэффективна с духовной точки зрения, но и потенциально опасна для личной информации верующих.





«Исповедь предназначена для того, чтобы человек стену из грехов между собой и Богом с помощью Божией разрушил и связь восстановил. Может ли это делать искусственный интеллект? Очевидно, нет», — сказал священник.