Фирма Рустама Рептилоида выплатит курорту «Нальчик» 1,6 млн руб. долга по аренде
Арбитражный суд Кабардино-Балкарии обязал компанию «Звезда» Рустама Рептилоида (настоящее имя — Рустам Саидахмедов) выплатить курорту «Нальчик» более порядка 1,6 млн рублей за долги по аренде. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, изначально сумма иска была порядка 7,327 миллионов рублей.
«Согласно окончательному решению суда, с компании Саидахмедова взыскано 1 млн 484 тыс. руб. основного долга, 73,9 тыс. руб. в качестве процентов и 71,7 руб. расходов по госпошлине», — говорится в материале.Суд также обязал компанию оплатить 80 тысяч рублей за проведённую экспертизу и ещё 166 тысяч рублей за излишнюю госпошлину. Судебное решение вступит в силу через месяц, а пока стороны могут подать апелляцию.