В Челябинске задержали главу туберкулезной больницы ГУФСИН Архипова

18 ноября 2025, 08:45

Фото: iStock/Michał Chodyra

Начальник туберкулезной больницы №3 ГУФСИН России по Челябинской области Евгений Архипов оказался в центре скандала. Правоохранительные органы задержали его по подозрению в коррупции. Об этом пишет РАИ Новости.