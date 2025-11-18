Достижения.рф

В Челябинске задержали главу туберкулезной больницы ГУФСИН Архипова

Фото: iStock/Michał Chodyra

Начальник туберкулезной больницы №3 ГУФСИН России по Челябинской области Евгений Архипов оказался в центре скандала. Правоохранительные органы задержали его по подозрению в коррупции. Об этом пишет РАИ Новости.



Архипов оказывал помощь заключенным путем смягчения условий отбывания наказания и способствовал досрочному освобождению. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в получении крупной взятки. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что на Камчатке двух санитаров морга осудили за кражу украшений с тел умерших.

До этого появилась информация, что в Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, который обвиняется в хулиганстве после стрельбы у ночного клуба.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0