В Челябинске задержали главу туберкулезной больницы ГУФСИН Архипова
Начальник туберкулезной больницы №3 ГУФСИН России по Челябинской области Евгений Архипов оказался в центре скандала. Правоохранительные органы задержали его по подозрению в коррупции. Об этом пишет РАИ Новости.
Архипов оказывал помощь заключенным путем смягчения условий отбывания наказания и способствовал досрочному освобождению. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в получении крупной взятки. Расследование продолжается.
