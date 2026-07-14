SHOT ПРОВЕРКА запустила проект «Квартиранты» об историях аренды

14 июля 2026, 17:16

Фото: iStock/Lazy_Bear

SHOT ПРОВЕРКА запустила новый видеоформат «Квартиранты» — проект о самых странных квартирах и историях аренды.





В коротких выпусках команда показывает жилье, которое сложно забыть: с завышенными ценами, грязью, поломанной мебелью и следами погрома после арендаторов.



Авторы выясняют, как такое жилье выглядит на самом деле, сколько за него просят и готовы ли люди его смотреть. Героями проекта становятся и арендаторы, сталкивающиеся с непригодными для жизни квартирами, и собственники, чье жилье после квартирантов нуждается в ремонте с нуля.

«Наш еженедельный проект «Квартиранты» запускается в формате ироничного репортажа от первого лица. Минутное видео, которое нам присылают наши подписчики, выходит без редактуры и морализаторства на обсуждение нашей аудитории», — отметил гендиректор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов.