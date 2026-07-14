SHOT ПРОВЕРКА запустила проект «Квартиранты» об историях аренды
SHOT ПРОВЕРКА запустила новый видеоформат «Квартиранты» — проект о самых странных квартирах и историях аренды.
В коротких выпусках команда показывает жилье, которое сложно забыть: с завышенными ценами, грязью, поломанной мебелью и следами погрома после арендаторов.
Авторы выясняют, как такое жилье выглядит на самом деле, сколько за него просят и готовы ли люди его смотреть. Героями проекта становятся и арендаторы, сталкивающиеся с непригодными для жизни квартирами, и собственники, чье жилье после квартирантов нуждается в ремонте с нуля.
«Наш еженедельный проект «Квартиранты» запускается в формате ироничного репортажа от первого лица. Минутное видео, которое нам присылают наши подписчики, выходит без редактуры и морализаторства на обсуждение нашей аудитории», — отметил гендиректор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов.Шеф-редактор проекта Александр Бриус добавил, что истории из «Квартирантов» цепляют не только абсурдом, но и тем, что почти у каждого есть подобный опыт — свой или услышанный от знакомых. По его словам, сегодня снять хорошее жилье — большая удача, а найти «своего» квартиранта иногда еще сложнее.
Узнать больше о проекте можно по ссылке.