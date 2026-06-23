Регионы России пригласили поддержать экологический проект «Бумбатл»
В России продолжается подготовка к проведению всероссийской акции по сбору макулатуры «Бумбатл», которая реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Организаторы направили регионам страны приглашение присоединиться к инициативе и оказать ей информационную поддержку.
Проект направлен на популяризацию экологичного образа жизни, развитие культуры раздельного сбора отходов и вовлечение жителей в переработку вторсырья. Участниками акции могут стать школьники, студенты, трудовые коллективы, общественные организации и все желающие.
В рамках «Бумбатла» россиянам предлагают собирать и сдавать макулатуру, тем самым внося вклад в сохранение природных ресурсов и сокращение объёмов отходов. Организаторы рассчитывают, что акция объединит участников из разных регионов страны и поможет привлечь внимание к вопросам экологии и ответственного потребления.
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