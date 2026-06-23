Регионы России пригласили поддержать экологический проект «Бумбатл»

23 июня 2026, 16:18

Стартовала подготовка к всероссийской акции по сбору макулатуры «Бумбатл»

Фото: Istock / Elnur

В России продолжается подготовка к проведению всероссийской акции по сбору макулатуры «Бумбатл», которая реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Организаторы направили регионам страны приглашение присоединиться к инициативе и оказать ей информационную поддержку.