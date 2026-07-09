В 2026 году в России пройдет 12 лекций в рамках проекта «Знание. Лекторий»
В этом году в рамках проекта «Знание. Лекторий» пройдут 12 лекций в прямом эфире на актуальные темы. За первое полугодие более 75 тысяч человек уже посмотрели шесть из них.
В течение второго полугодия 2026 года пройдет шесть новых трансляций. Для упрощения навигации они разделены на категории: «Режим здесь и сейчас» (общественно-политическая ситуация), «Режим ЗОЖ» (физическая активность и забота о здоровье), «Режим саморазвития» (карьерное развитие и самосовершенствование) и «Режим онлайн» (работа с информацией и онлайн-защита).
Основные темы трансляций включают развенчание мифов о выборах, вопросы информационной безопасности, патриотизм через знакомство с Россией, деловой этикет, цифровую гигиену, здоровый образ жизни, контроль питания и анализ личных успехов. Также будут обсуждаться постановка целей и другие важные аспекты.
Трансляция на тему «Будьте здоровы! Правила ЗОЖ» прошла 6 июля с 10:00 до 11:30 по московскому времени. В прямом эфире эксперты рассказали, как совмещать работу и заботу о питании, а также обсудили необходимые витамины и продукты для поддержания здоровья.
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