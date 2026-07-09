В 2026 году в России пройдет 12 лекций в рамках проекта «Знание. Лекторий»

09 июля 2026, 14:16

Фото: iStock/Chagin

В этом году в рамках проекта «Знание. Лекторий» пройдут 12 лекций в прямом эфире на актуальные темы. За первое полугодие более 75 тысяч человек уже посмотрели шесть из них.