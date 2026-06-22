РУВИКИ запустила проект по геноциду советского народа в годы ВОВ

22 июня 2026, 13:02

Фото: пресс-служба РУВИКИ

Проект «Летопись утрат», посвящённый сохранению исторической памяти о геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны, запустила интернет-энциклопедия РУВИКИ. Об этом сообщает её пресс-служба.





В проект вошли свыше 400 статьей о зверствах нацистов на территории СССР.





«Для РУВИКИ важно, чтобы такие материалы были доступны широкой аудитории в структурированном, понятном и проверенном энциклопедическом формате», — заявил гендиректор РУВИКИ Владимир Медейко.