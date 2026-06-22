РУВИКИ запустила проект по геноциду советского народа в годы ВОВ
Проект «Летопись утрат», посвящённый сохранению исторической памяти о геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны, запустила интернет-энциклопедия РУВИКИ. Об этом сообщает её пресс-служба.
В проект вошли свыше 400 статьей о зверствах нацистов на территории СССР.
«Для РУВИКИ важно, чтобы такие материалы были доступны широкой аудитории в структурированном, понятном и проверенном энциклопедическом формате», — заявил гендиректор РУВИКИ Владимир Медейко.Для отбора материалов внутри проекта можно использовать географический фильтр по оккупированным советским республикам, включая РСФСР, Украинскую ССР, Белорусскую ССР, Молдавскую ССР, республики Прибалтики и Карело-Финскую ССР.
В дальнейшем в проект планируется добавлять новые статьи и материалы из архивов.