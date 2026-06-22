Подмосковные росгвардейцы присоединились к акции «Свеча памяти»
Участие в международной акции «Свеча памяти», посвящённой 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли сотрудники вневедомственной охраны Московской области вместе с кадетами подшефных классов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Акция состоялась в ночь на 22 июня. Свечи зажигали у мемориалов воинской славы, расположенных на центральных площадях городов региона.
«Память защитников Родины собравшиеся почтили минутой молчания», — говорится в сообщении.Кроме того, в рамках акции к мемориалам возложили цветы.
Ранее сообщалось, что акция «Свеча памяти» проходит в 18-й раз. Старт ей дали в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе в Москве. Свечи в память о павших зажигали по всей России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.