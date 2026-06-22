Подмосковные росгвардейцы присоединились к акции «Свеча памяти»

22 июня 2026, 11:46

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Участие в международной акции «Свеча памяти», посвящённой 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли сотрудники вневедомственной охраны Московской области вместе с кадетами подшефных классов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Акция состоялась в ночь на 22 июня. Свечи зажигали у мемориалов воинской славы, расположенных на центральных площадях городов региона.





«Память защитников Родины собравшиеся почтили минутой молчания», — говорится в сообщении.