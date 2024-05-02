В Подмосковье проснулись первые майские жуки

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Энтомологи заметили в Московской области первых пробудившихся майских жуков. Отлавливать и уничтожать этих насекомых ни в коем случае не нужно, сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.
«Майского жука знает каждый житель региона, это своеобразный символ мая. Встретить насекомое можно с конца апреля по середину мая. Взрослые особи живут всего несколько недель и совершают массовый вылет лишь для того, чтобы продолжить свой род. Майский хрущ является распространённым видом, не занесённым в Красную книгу. Однако во время ежегодного сезонного вылета он служит источником пищи для многих насекомоядных животных», – приводит пресс-служба слова главы Минэкологии Тихона Фирсова.Поэтому, по словам министра, уничтожение таких жуков может нанести вред экосистеме.
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