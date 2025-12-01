Ряд организаций оштрафовали за использование нелицензионной музыки
Массовые проверки РАО и ВОИС привели к многотысячным штрафам для предприятий общепита, бьюти-салонов и частных клиник за использование нелицензионной музыки. Размер санкций варьируется от 10 тысяч до пяти миллионов рублей.
Как сообщает Telegram-канал Baza, инспекции проходят по всей стране, а новые ставки за фоновую музыку для бизнеса повысили впервые за шесть лет. Одной из пострадавших стала владелица пиццерии в Обнинске, которой предъявили претензии на сумму 392 тысячи рублей за восемь иностранных треков 80–90-х годов. Проверку провёл тайный клиент, находившийся в зале как обычный посетитель. После перерасчёта штраф снизили, так как учли фактическую площадь заведения.
В Кирове ресторан японской кухни получил штраф на полмиллиона рублей: тайный гость записывал фоновую музыку на видео в течение часа. В этот день стажёр по ошибке включил нелицензионные треки. На фоне проверок предприниматели массово отказываются от радио, стримингов, сериалов и клипов, чтобы избежать новых санкций.
