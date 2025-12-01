Ряд организаций оштрафовали за использование нелицензионной музыки

01 декабря 2025, 11:57

Фото: iStock/Konstantin Gavrilov

Массовые проверки РАО и ВОИС привели к многотысячным штрафам для предприятий общепита, бьюти-салонов и частных клиник за использование нелицензионной музыки. Размер санкций варьируется от 10 тысяч до пяти миллионов рублей.