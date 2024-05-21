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Ряды спортивной роты пополнили более 30 подмосковных призывников

21 мая 2024, 17:50
Фото: Евгений Гибадуллин

Фото: Евгений Гибадуллин

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В сборном пункте военного комиссариата Московской области в Балашихе призывников торжественно проводили в войска. Ряды спортивной роты Центрального спортивного клуба армии пополнили 34 спортсмена, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Для вас наступает серьёзный период. Вы защищали интересы нашей Родины на полях спортивных соревнований. После принятия воинской присяги вы станете военнослужащими, и на вас будет двойная ответственность. Уверен, это приведет к росту ваших результатов. От имени главы городского округа Балашиха и от себя лично желаю вам удачи и успехов», – сказал замглавы муниципалитета Михаил Объедков.
Поддержку призывникам выразил чемпион России по боксу, чемпион мира среди военнослужащих международного Совета военного спорта, бронзовый призёр чемпионата мира по боксу прошлого года Дмитрий Двали.



Как пояснили в администрации, в спортивной роте служат представители сборных по олимпийским видам спорта. Они будут сочетать военную подготовку с тренировками, чтобы не потерять навыки и совершенствовать спортивные результаты.

Спортроты в Вооружённых силах России учредили в 2013 году. За это время военнослужащие спортивной роты Балашихи завоевали на всероссийских и международных соревнованиях более 1 тыс. медалей.

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#призывник
#армия
#спортсмены
#балашиха
#подмосковье
#московская область
Умер генконструктор российского НПО автоматики Дерюгин
Умер генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин
21 мая 2024, 17:49

Фото: iStock/jorgeantonio

Умер генконструктор научно-производственного объединения автоматики Сергей Дерюгин, пишет ТАСС.
По данным «Роскосмоса», Сергей Федорович ушел из жизни на 84-м году в результате продолжительной болезни.

Там отметили, что инженер внес колоссальный вклад в развитие ракетной техники. Он участвовал в создании морских ракетных комплексов и системы управления ракет космического назначения.

В феврале 2023 года в Туле скончался лауреат госпремии СССР и премии правительства РФ Анатолий Капчиц. Под его руководством разрабатывали снаряды для реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем.

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#нпо
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#смерть
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Психолог Усанова заявила об опасности мотивации едой успеваемости детей
21 мая 2024, 17:40

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Детский психолог Ольга Усанова заявила, что нельзя с помощью еды мотивировать успеваемость школьников.
Так она прокомментировала предложение депутата Госдумы Сергея Колунова делать скидки для более успевающих школьников, чтобы мотивировать остальных лучше учиться.

Она отметила, что такой подход вреден по многим причинам, включая и то, что это может спровоцировать конфликты между детьми.

«Как человек и как психолог я не понимаю, как можно еду превращать в мотиватор к лучшей успеваемости. Плюс многие родители сейчас берегут каждую копейку, и, исходя из экономии, могут давить на ребёнка, требуя от него одних только пятерок ради скидки в буфете. Чтобы сподвигнуть школьника к учебным достижениям, лучше использовать другие стимулы», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Усанова.

До этого астролог, эксперт по фэншуй Анастасия Старун заявила о том, что стакан с кисточками в определенном секторе дома или перестановка рабочего стола могут помочь ребёнку сдать экзамены.

«Лучший способ в этом плане – переставить рабочий стол готовящегося к экзаменам в сектор, который в текущем месяце способствует обучению. В мае 2024 года это восток и юго-запад, а в июне – восток и север», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Старун.

Ранее врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов заявлял, что школьник в период сдачи Единого госэкзамена должен отказаться от любых диет.

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​«От имени Шойгу»: генерал Попов арестован после скандала с Минобороны, подробности дела
Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали по подозрению в мошенничестве: биография, подробности
21 мая 2024, 17:33

Фото: Минобороны РФ

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Однако правозащитник генерала настаивает, что обвинение Попову не предъявлено и противоправных действий он не совершал. Что известно о генерале и какие заявления он прежде делал о ситуации в ВС РФ расскажет редакция «Радио 1».

Генерал Иван Попов: биография


Иван Попов родился 30 января 1975 года в Волгоградской области. После службы в Сухопутных войсках он поступил в Военную академию Генерального штаба. В 2015 году он уже занимал различные командные должности в российской армии. В мае 2022 года Попов был назначен начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области. В июне 2022 года он командовал российскими войсками в районе Балаклеи. В марте 2023 года Попов был повышен до звания генерал-майора. В этом же году он был назначен командующим 58-й общевойсковой армией, ответственной за запорожское направление.

Чем известен арестованный Иван Попов


Командующий 58-й армией Южного военного округа с позывным «Спартак» генерал-майор Иван Попов сообщил о своем отстранении от должности летом 2023 года. Его обращение тогда опубликовал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в своем телеграм-канале.

«Меня отстранили от должности. <…> Я жду дальнейшую свою судьбу военную, ее изменения, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы», — заявил Попов.

Он также сообщил, что до кадрового решения руководства, он доложил о проблемах в армии РФ, связанных с «обеспечением и боевой работой». Военный добавил, что рассказал обо всем предельно жестко и откровенно. По словам Попова, его отстранили «старшие начальники» от имени Сергея Шойгу.

Гурулев устроил «Политическое шоу» из-за слов Попова


После того, как депутат Андрей Гурулев опубликовал видеообращение Попова об отстранении от должности, на него обрушился с критикой вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«То, что депутат Гурулев его (видеообращение – прим.ред) каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», — высказался вице-спикер о ситуации.

Он также заявил, что доклад Попова был конфиденциальным и находился в закрытом чате. Позже видеообращение генерала Попова прокомментировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он заявил, что все проблемы в ВС РФ, о которых говорил командующий, будут приняты во внимание и решены.
«Самое главное умение любого начальника — видеть проблемы и слышать своих подчиненных», — заявил Картаполов.

Глава комитета по обороне также сообщил, что Попов должен оставаться в армии, так как он является многообещающим генералом с перспективным будущим.

За что арестован генерал Попов


В правоохранительных органах сообщили, что генерал-майор Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве крупного размера. Ходатайство следствия о применении меры пресечения в виде содержания под стражей рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде. Адвокат генерала Сергей Буйновский заявил в беседе с порталом «Mash», что военный ни в чем не виноват и его сторона защиты обжаловала арест. Он также подчеркнул, что Попову не предъявили обвинение.

Однако по информации телеграм-канала «Baza», Попов вместе с двумя сообщниками, офицером ЮВО и предпринимателем, продали несколько тысяч тонн металла, который был закуплен в рамках гумпомощи от ВГА Запорожской области. Металлические конструкции предназначались для строительства линии обороны в зоне спецоперации. Их стоимость составила порядка 100 млн рублей. Отметим, что эта информация официально не подтверждена.

Как в Госдуме прокомментировали арест Попова


Андрей Картаполов подтвердил арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, пишет SHOT. Глава комитета по обороне сообщил, что владеет информацией о заключении под стражу Попова, однако подробностей приводить не стал.

В настоящее время известно, что Попова отправили в СИЗО №2 «Лефортово» в Москве, он на карантине.

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В МЧС рассказали, в каких подмосковных водоёмах может унести течением
21 мая 2024, 17:23

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье существует водоём, где из-за крайней смертельной опасности нельзя купаться ни при каких обстоятельствах.
Это канал имени Москвы, сообщил «Радио 1» заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян.
«Существует очень опасное место – канал имени Москвы, где есть судовой ход. Там есть течение, причём неслабое. Так вот, в нём категорически запрещено купаться. Вообще нельзя купаться там, где ходят суда, там, где базы-стоянки, где катаются на катерах и гидроциклах – не надо испытывать судьбу», – попросил собеседник «Радио 1».
Аршакян предупредил, что особенно опасны водоёмы, где может унести течением.
«Что касается течений, то в регионе есть такие крупные реки как Ока. Весь север области у нас речной, даже Волга протекает в Дубне – порядка десяти километров. Мы сейчас уделяем большое внимание этим местам. Буквально через два дня будем проводить совещание с заместителями глав муниципальных образований по стихийным местам отдыха людей. Чтобы обратить на это внимание, станем проводить патрулирование, объяснять людям, как надо. Мы приезжаем, объясняем, приводим примеры, рассказываем, где можно действительно безопасно отдохнуть у воды и где для этого созданы все условия», – рассказал Аршакян.
Он подчеркнул, что купаться в Подмосковье можно только в специально оборудованных для этого местах. Сейчас завершается подготовка подмосковных пляжей к лету. Представитель МЧС напомнил, что купальный сезон в Московской области традиционно начинается 1 июня и завершается в сентябре.

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#московская область
#подмосковье
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Жители Серпухова приняли участие во всероссийской акции «Лес будущего»
21 мая 2024, 17:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпухове высадили «Лес будущего» в рамках всероссийской акции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Экологическая акция проводилась в память о Героях Великой Отечественной войны.

Свыше 300 жителей округа высадили саженцы сосны на территории Озерецкого участкового лесничества.

«Каждому участник был выдан инвентарь, а также проведен обучающий инструктаж по высадки деревьев. Для всех гостей акции работала полевая кухня. Мероприятие направленно на привлечение внимания общественности к важности сохранения природы», — отметили в пресс-службе администрации.

Деревья были высажены на месте бывшего леса, где два года назад случился крупный пожар.

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#акции
#экологическая серпухов
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В Госдуме прокомментировали арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ
SHOT: депутат Картаполов подтвердил арест экс-командующего 58-й армией Попова
21 мая 2024, 16:50

Фото: iStock/ronstik

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, в беседе Картаполов отметил, что он владеет информацией о заключении под стражу Попова. За другими подробностями парламентарий посоветовал обращаться в соответствующие органы.

Кроме этого, об истории с генералом известно и депутату Госдумы, бывшему командующему 58-й армией Андрею Гурулеву, добавляет SHOT.

Попова отправили в СИЗО №2 «Лефортово» в Москве, пока он на карантине, отмечают в издании.

Об аресте экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве, стало известно 21 мая.

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#госдума
#вс рф
#арест
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Воробьёв назвал срок окончания строительства очистных сооружений в Сергиевом Посаде
21 мая 2024, 16:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство очистных сооружений в Сергиевом Посаде планируют завершить до конца 2025 года. Такой срок объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ, обсудил планы реконструкции и строительства объектов ЖКХ в округе.
«Модернизация ЖКХ имеет приоритетное значение для качества жизни. Это очень важная составляющая для человека, жизни города, его развития. В Сергиевом Посаде по президентской программе строят современный комплекс очистных сооружений. Его мощность составит 40 тыс. кубометров в сутки. Строители обещают завершить работы в VI квартале следующего года», – отметил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Объекты, на которые поступают сточные воды из Сергиева Посада и ближайших населенных пунктов, ввели ещё в 1972 году. Они уже не соответствуют современным стандартам. Поэтому новые очистные сооружения особенно важны. Они будут обслуживать дома, социальные объекты и промышленные предприятия округа. Работающие сейчас сооружения законсервируют, как только откроют новый комплекс. Там внедрят современную технологию очистки и обеззараживания сточных вод, полностью автоматизированное управление.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Существующие очистные сооружения эксплуатируются более 50 лет. Они были запроектированы как защита от загрязняющих органических взвешенных веществ. Новый проект предусматривает глубокое удаление соединений фосфора, обеззараживание сточных вод ультрафиолетом и обработку осадков. С помощью центрифуг обезвоживание осадка проводится механически. Это новая технология. После очистки воду будут сбрасывать в рыбохозяйственный водоём – реку Кончуру», – пояснила главный технолог очистных сооружений Водоканала Валентина Разумова.
Сейчас ежедневно на объекте работают около 120 человек и 15 единиц техники.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Все подготовительные работы, которые мы начали в 2023 год, проведены. Разработаны котлованы, сделаны выносы сетей, попавших в зону застройки. Сейчас выполнено 30% объема работ», – рассказал руководитель проекта «Группа компаний «ЕКС» Евгений Груба.
Также в Сергиевом Посаде реконструируют городской канализационного коллектора. Специалисты планируют выполнить работы в 2024 году.

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#вода
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Такер Карлсон стал российским телеведущим после интервью с Путиным
Журналист Такер Карлсон станет ведущим своего шоу на российском телевидении
21 мая 2024, 16:39

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон станет ведущим авторского шоу на телеканале «Россия 24». Об этом сообщает URA.ru.
Уточняется, что шоу TUCKER — это совместный проект YouTube-канала журналиста и «России 24». Согласно данным источника, в первом выпуске Карлсон обсуждал с экспертом клещей, болезнь Лайма и детали этого заболевания.

Ранее сообщалось, что Такер Карлсон опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале Tucker Carlson Network (TCN). Карлсон отметил, что в этом канале присутствует сообщество людей, которые заинтересованы в правде и честном обсуждении.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон в феврале этого года посетил РФ и взял интервью у президента РФ Владимира Путина.

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Раскрыты детали дела бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России
Ущерб по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова составляет 100 млн руб.
21 мая 2024, 16:26

Фото: iStock/artisteer

Бывший генерал Иван Попов, который руководил 58-й армией российских Вооруженных сил, подозревается в хищениях, которые, по данным следствия, причинили ущерб в размере 100 миллионов рублей.
Согласно предположениям следствия, Попов участвовал в незаконном сбыте металла, полученного в качестве гуманитарной помощи, для строительства инженерных сооружений в рамках специальной военной операции, пишет Telegram-канал SHOT.

Экс-командующий был отстранен от должности год назад. Помимо него, подозреваются краснодарский предприниматель и офицер Южного военного округа, чьи имена пока не разглашаются. Предварительно оценивается, что ущерб составил около 100 миллионов рублей.

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