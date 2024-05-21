Ряды спортивной роты пополнили более 30 подмосковных призывников

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В сборном пункте военного комиссариата Московской области в Балашихе призывников торжественно проводили в войска. Ряды спортивной роты Центрального спортивного клуба армии пополнили 34 спортсмена, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Для вас наступает серьёзный период. Вы защищали интересы нашей Родины на полях спортивных соревнований. После принятия воинской присяги вы станете военнослужащими, и на вас будет двойная ответственность. Уверен, это приведет к росту ваших результатов. От имени главы городского округа Балашиха и от себя лично желаю вам удачи и успехов», – сказал замглавы муниципалитета Михаил Объедков.Поддержку призывникам выразил чемпион России по боксу, чемпион мира среди военнослужащих международного Совета военного спорта, бронзовый призёр чемпионата мира по боксу прошлого года Дмитрий Двали.
Как пояснили в администрации, в спортивной роте служат представители сборных по олимпийским видам спорта. Они будут сочетать военную подготовку с тренировками, чтобы не потерять навыки и совершенствовать спортивные результаты.
Спортроты в Вооружённых силах России учредили в 2013 году. За это время военнослужащие спортивной роты Балашихи завоевали на всероссийских и международных соревнованиях более 1 тыс. медалей.
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