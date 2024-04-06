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В весенний призыв может прийти сразу две повестки, заявил Картаполов

Картаполов: В весенний призыв может прийти сразу две повестки
06 апреля 2024, 03:31
Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

В весенний призыв может одновременно прийти две повестки: бумажная и электронная, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Председатель комитета по обороне Картаполов заявил, что рассылка электронных повесток в весеннем призыве 2024 года будет осуществляться в тестовом режиме. По словам Картаполова, бумажные повестки будут действовать до тех пор, пока не заработает система учета призывников.

«Может прийти (электронная и бумажная повестка – ред.), ничего страшного в этом нет», – сказал Картаполов.



Он отметил, что в таких случаях в военкомат нужно являться с бумажными повестками.

Депутат добавил, что бумажные и электронные повестки абсолютно одинаковы.

«Что написано в электронной, то написано и в бумажной», – уточнил он.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили ужесточить наказания за неявку в военкомат. Незадолго до этого Александр Лукашенко подписал указ о SMS-повестках в армию.

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Поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в мошенничестве
#россия
#госдума
#призыв
#армия
#призывник
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Поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в мошенничестве
«Ъ»: Поставщик бронежилетов для СВО обвиняется в махинациях на 2 млрд рублей
06 апреля 2024, 01:20

Фото: iStock/Josiah S

Компания, поставляющая средства индивидуальной бронезащиты для Министерства обороны РФ, подозревается в мошенничестве при поставке бронежилетов военнослужащим в зоне проведения специальной военной операций (СВО), сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Глава ООО «ГК Пикет» Андрей Есипов обвиняется в хищении 2 миллиардов рублей у Министерства обороны РФ во время исполнения контрактов на поставку 20 тысяч комплектов различных бронежилетов.

По версии следствия, подозреваемый Есипов получил для передачи армии продукцию, которая не соответствовала условиям контракта, но все же передал ее по указанной в документе цене. Есипов утверждает, что невиновен и что его подставил бывший сотрудник компании. По его словам, испытания бронежилетов проходили в условиях, на которые его компания не могла повлиять, а его честность якобы готовы были гарантировать некие генералы, с которыми ему не разрешили контактировать.

Ранее «Радио 1» сообщалось, что Басманный суд арестовал крымского бизнесмена Азарова за мошенничество.

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#минобороны рф
#мошенничество
#россия
#бизнесмен
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Тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» войдут в состав спецназа «Ахмат»
Кадыров: 3 тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» войдут в состав спецназа «Ахмат»
06 апреля 2024, 00:13

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

3 тысячи бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», в том числе командир ЧВК с позывным Ратибор , войдут в состав спецназа «Ахмат», заявил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Решение было принято после встречи командира «Ахмата» Апти Алаудинова с высокопоставленными членами ЧВК «Вагнер», которая проводилась по поручению главы Чечни. Кадыров назвал это «стратегически важным шагом в укреплении обороноспособности страны и повышении эффективности нашего подразделения».

«Минобороны России уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. В ближайшее время будут решены все организационные вопросы, и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач», – добавил Кадыров.

Ранее «Радио 1» сообщало, что глава Чеченской Республики призвал чиновников к погашению долгов чеченцев в магазинах.

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#рамзан кадыров
#чечня
#россия
#военные
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Дочерей сотрудницы Мособлэнерго наградили за эвакуацию посетителей «Крокуса»
05 апреля 2024, 22:18

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Двух дочерей директора департамента по организации и контролю закупочной деятельности Мособлэнерго Анастасии Мартыненко наградили за помощь в эвакуации посетителей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.
«18-леняя Анна и 14-летняя Ульяна приехали в управление Мособлэнерго, где работает их мама. Гендиректор компании Владимир Бойко вручил девочкам и их матери почётные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. Он поблагодарил Анастасию Викторовну за воспитание дочерей», – говорится в сообщении.
Когда вечером 22 марта террористы открыли огонь по зрителям концерта и персоналу, Анна и Ульяна работали от студенческой организации в гардеробе на минус этаже концертного зала. Для Ульяны это был первый в жизни рабочий день.

Людей охватила паника, но девушки не растерялись. Они указали дорогу к безопасному выходу и вывели на улицу десятки человек, в том числе тех, кто прятался за гардеробными стойками. Сами они тоже спаслись. Без верхней одежды, денег и документов они с помощью прохожих добрались до дома общественным транспортом.

Руководители Мособлэнерго, узнав о произошедшем с детьми коллеги, решили наградить девушек за отважный поступок.

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#московская область
#подмосковье
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Писатель Веллер* внесён в реестр иноагентов Минюста РФ
Минюст РФ включил писателя Веллера* и Татулову* в список иноагентов
05 апреля 2024, 21:19

Фото: сайт Минюста России

Минюст России внёс в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера*. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что причиной для внесения в список стали слова писателя, направленные против проведения Россией спецоперации. Также он принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами. В настоящее время он проживает за пределами России.

Также в реестр вошли «Российское социалистическое движение»*, общество с ограниченной ответственностью «Большая семёрка»*, общество с ограниченной ответственностью «Институт нейрокогнитивных исследований»* и основательница сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова*.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
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#иностранный агент
#ограничения
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Заседание Совбеза ООН было прервано из-за землетрясения
Заседание СБ ООН прервало землетрясение недалеко от Нью-Йорка
05 апреля 2024, 20:44

Фото: iStock/Petrovich9

Заседание Совбеза ООН было прервано внезапно начавшимся землетрясением недалеко от Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что во время заседания, которое проходило в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, присутствовавшие дипломаты и журналисты почувствовали подземные толчки. Некоторые из них встревожились, начав задавать вопросы о произошедшем.

Заседание было прервано, но вскоре продолжилось в штатном режиме.

Специалисты из Европейского средиземноморского сейсмологического центра позднее сообщили, что за городом произошло землетрясение магнитудой 5,1. В 17:23 по московскому времени подземные толчки были обнаружены на глубине 10 метров в районе города Эдисон.

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#землетрясение
#оон
#заседание
#нью-йорк
#сша
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Работники Мособлпожспаса помогли разыскать пенсионерку с потерей памяти
05 апреля 2024, 20:44

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса разыскали страдающую деменцией 84-летнею пенсионерку, которая ушла из дома и не вернулась. В поисках также участвовали спасатели из Чехова, отряд «ЛизаАлерт» и добровольное объединение «Русская Община, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Инцидент произошёл в деревне Крюково городского округа Ступино. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили родственники и сообщили, что пожилая женщина с потерей памяти утром ушла из дома в неизвестном направлении и назад не вернулась. Телефона у неё с собой не было.
«Оперативно прибыв в район поиска, спасатели организовали обследование частного сектора близлежащих деревень и СНТ. В результате женщину нашли на соседнем участке. Работники противопожарно-спасательной службы, оказав психологическую помощь, доставили её домой, вызвали скорую и предали пациентку медикам», – рассказал замначальника территориального управления Мособлпожспаса Дмитрий Чебочкин.
Он добавил, что в госпитализации женщина не нуждалась.

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#подмосковье
#московская область
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«Тупые» советы: Психолог Хорс о пользе отдыха на природе при депрессии
05 апреля 2024, 20:38

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что советы улучшить эмоциональное состояние с помощью природы, спорта и т.д. являются бессмысленными и глупыми.
Вдвойне неверно такие советы давать людям, находящимся в депрессии, считает врач.

«Советы почаще ездить на природу – тупые. Потому что, если человек может – он едет жарить шашлыки на дачу, в парк и т. д. А если не едет, значит, не получается, ему тяжело найти для этого время и силы. А самое тупое – советовать пойти на природу людям, находящимся в депрессии. Они вообще не в ресурсе, им сложно почистить зубы, а им говорят гулять», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Кроме того, подобные советы могут только навредить, поскольку невозможность человека с депрессией гулять на свежем воздухе из-за отсутствия сил может привить ему чувство неполноценности.

Ранее Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» рассказал, почему россияне испытывают сильную тревогу после теракта и как с ней справляться.

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#психолог
#советы
#человек
#депрессия
#здоровье
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Подмосковный омбудсмен Фаевская поздравила участника СВО с юбилеем
05 апреля 2024, 20:26

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и руководитель благотворительного фонда «Линия сердца» Валентина Шумилова поздравили с Днём рождения участника СВО. Он проходит реабилитацию в военном госпитале, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Нам очень важно, чтобы участники спецоперации чувствовали поддержку, участие в их судьбе и судьбе их близких. Поэтому мы с радостью приехали поздравить Сергея с Днём рождения. Сегодня ему исполнилось 30 лет», – сказала Фаевская.
У военнослужащего – двойной праздник: командование присвоило ему очередное воинское звание майора. Кроме того, ему вручили сертификат на служебное жильё.

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#московская область
#реабилитация
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Музей петербургской кухни откроют к 1 сентября после ремонта
05 апреля 2024, 20:09

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Политехнический университет Петра Великого отремонтирует Музей развития общественного питания Санкт-Петербурга (Музеем петербургской кухни), который откроют к 1 сентября.
Отмечается, что Институт выделил 2 млн рублей на ремонтные работы.

«Музей находится на первом этаже нашего института, там были протечки, поэтому мы его и закрыли. Политехнический университет выдал нам 2 млн рублей на ремонт, поэтому я надеюсь, что вскоре мы найдём подрядчика и основные работы закончатся к лету. Музей должен заработать к 1 сентября этого года», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» директор института Роман Байбиков.

Ранее в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона Подмосковья сообщили, что в этом году в Московской области проведут капитальный ремонт семи объектов культурного наследия.

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В Подмосковье с начала года выполнили 1,9 тыс. задач по локальному ремонту кровли

До конца года в Подмосковье отремонтируют семь объектов культурного наследия
#музей
#университет
#ремонт
#капитальный ремонт
#санкт-петербург
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