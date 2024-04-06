В весенний призыв может прийти сразу две повестки, заявил Картаполов

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В весенний призыв может одновременно прийти две повестки: бумажная и электронная, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Председатель комитета по обороне Картаполов заявил, что рассылка электронных повесток в весеннем призыве 2024 года будет осуществляться в тестовом режиме. По словам Картаполова, бумажные повестки будут действовать до тех пор, пока не заработает система учета призывников.
Он отметил, что в таких случаях в военкомат нужно являться с бумажными повестками.
Депутат добавил, что бумажные и электронные повестки абсолютно одинаковы.
Ранее сообщалось, что на Украине предложили ужесточить наказания за неявку в военкомат. Незадолго до этого Александр Лукашенко подписал указ о SMS-повестках в армию.
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«Может прийти (электронная и бумажная повестка – ред.), ничего страшного в этом нет», – сказал Картаполов.
Он отметил, что в таких случаях в военкомат нужно являться с бумажными повестками.
Депутат добавил, что бумажные и электронные повестки абсолютно одинаковы.
«Что написано в электронной, то написано и в бумажной», – уточнил он.
Ранее сообщалось, что на Украине предложили ужесточить наказания за неявку в военкомат. Незадолго до этого Александр Лукашенко подписал указ о SMS-повестках в армию.
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Александр Климов