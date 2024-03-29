Весенний призыв 2024: когда начнется, кого не призовут, и отправят ли солдат на СВО

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Вскоре в России начнется весенний призыв в армию. О том, как будут служить срочники, куда их отправят, и связано ли это с новой волной мобилизации в РФ, расскажет редакция «Радио 1».
Весенний призыв 2024: когда
Весенний призыв в России начинается с 1 апреля 2024 года. Однако в ряде регионов призывная кампания отложена до первого ноября. Это обусловлено сложными климатическими условиями. Исключения составляют отдельные районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера.
Где будут служить срочники
Генштаб РФ исключил несение службы срочниками в новых регионах. Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».
«В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах (ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области) военнослужащие направляться не будут», — сообщил Бурдинский.
Сколько будут служить срочники
Срок службы составляет 12 месяцев, сообщает Генштаб РФ. Отправка в части со сборных пунктов запланирована на 15 апреля. В ведомстве также рассказали, что после окончания срочной службы, призванные в рамках призыва будут направлены к местам проживания и уволены в запас.
Условия службы и срок ее проведения остались прежними.
Отправят ли призывников на СВО
Мероприятия по призыву на военную службу являются плановыми и не связаны с проведением новой волны мобилизации в России, сообщили в Генштабе.
«Хочу отметить, что мероприятия как прошедшего, так и предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — сообщил Бурдинский.
До какого возраста стоит ожидать призыва
В январе текущего года призывной возраст был увеличен. Теперь призвать на срочную службу в армию могут граждан РФ, возраст которых не превышает 30 лет. Ранее максимальным возрастом для призыва было 27 лет. Минимальный возраст остается прежним – 18 лет. На срочную службу не отправят тех, кто достиг 27 лет до 2023 года.
Куда приходят электронные повестки
В России начал действовать реестр электронных повесток. Они размещаются в личном кабинете призывника на портале «Госуслуги» и считаются официально врученными по истечении семи дней. Это означает, что теперь необязательно ждать вручения бумажной повестки лично в руки — достаточно проверить свой личный кабинет. Таким образом, теперь повестки могут приходить в двух форматах: бумажном и электронном.
Можно ли игнорировать электронные повестки
Электронная повестка обладает такой же юридической силой, как и традиционная бумажная. Это значит, что игнорирование уведомления может повлечь за собой административную или даже уголовную ответственность.
В июле прошлого года в России была ужесточена ответственность за уклонение от призыва на военную службу. По новым правилам штрафы за неявку в военкомат по повестке возросли и теперь составляют от 10 до 30 тысяч рублей. Кроме того, более серьезные санкции предусмотрены для тех, кто не сообщил о смене своего семейного положения, месте жительства, работы, учебы и т.д.
Кто может рассчитывать на отсрочку от армии
Не призовут в армию в 2024 году тех, кто является студентом образовательных учреждений с государственной аккредитацией. Во время защиты диссертации также можно получить отсрочку в течение года после окончания обучения. Призывники, имеющие временные заболевания, могут получить отсрочку на один год. Возможность пройти срочную службу позже также предоставляется тем, кто ухаживает за близкими родственниками, нуждающимися в постоянном наблюдении.
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