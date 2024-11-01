Рязанская БСМП предупредила о распространении фейков об учреждении

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БСМП Рязани сообщает, что уволенные сотрудники дискредитируют действующих врачей медучреждения.
Репутацию больницы скорой медицинской помощи Рязани (БСМП) и её главврача Сергея Тарасенко пытаются испортить, публикуя ложь в социальных сетях.
Отлаженная и качественная работа больницы и вызывает озлобленность у заказчиков подобных слухов. По словам БСМП, бывшие коллеги хотели обогатиться и вместо помощи людям, работать только над коммерческими проектами.
О какой конкретно ложной публикации идёт речь представители медучреждения не сказали. Они также не прокомментировали информацию, что часть больных БСМП выпишут или переведут в другие больницы, чтобы освободить место для раненых участников СВО.
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«БСМП полностью обеспечена медикаментами и продуктами для питания пациентов, и уж тем более не отказывала никому из больных в оказании медицинской помощи. Работать в режиме 24 часа семь дней, постоянно находиться на страже здоровья населения, оказывать ежегодно экстренную помощь более чем 25 тысячам пациентов – это говорит само за себя», — рассказывают представители учреждения.
Отлаженная и качественная работа больницы и вызывает озлобленность у заказчиков подобных слухов. По словам БСМП, бывшие коллеги хотели обогатиться и вместо помощи людям, работать только над коммерческими проектами.
«Уволенные из больницы они никак не успокоятся и все стараются очернить тех врачей, которые честно выполняют свою миссию», — передаёт БСМП.
О какой конкретно ложной публикации идёт речь представители медучреждения не сказали. Они также не прокомментировали информацию, что часть больных БСМП выпишут или переведут в другие больницы, чтобы освободить место для раненых участников СВО.
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Ольга Енгалычева