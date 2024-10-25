Рязанские хирурги обнаружили червя-паразита в печени пациентки

Фото: iStock/ selvanegra
В больнице Рязани спасли молодую пациентку, в печени которой обнаружили громадного ленточного червя.
Из-за паразита эхинококка в жизненно важном органе девушки образовалась киста размеров в 20 сантиметров. Операция длилась около четырёх часов, сообщают работники Больницы скорой медицинской помощи города Рязань на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В 50-70% случаев червь-паразит находится именно в печени и создает кисту. Когда она увеличивается, киста начинает оказывать механическое и отравляющее действие на человеческий организм. Из-за этого впоследствии возникают аллергические реакции вплоть до развития анафилактического шока.
После извлечения ленточного червя девушка пошла на поправку. Сейчас пациентка хорошо себя чувствует.
Читайте также:
Подмосковные врачи спасли новорождённого с заворотом кишечника
Врачи МОНИИАГ помогли пациентке с 12 операциями родить здорового ребёнка
В Орехово-Зуеве врачи восстановили лицо мужчины после аварии
«Echinococcus granulosus, также называемый эхинококком или собачьим ленточным червем, во взрослом состоянии обитает в тонком кишечнике псовых. Но в ходе развития ему нужны промежуточные хозяева – ими может стать крупный рогатый скот или человек, у которых паразит вызывает цистный эхинококкоз, также известный как гидатидозная болезнь. Пострадавшая как раз и занималась собаками, от которых скорее всего и заразилась — яйца эхинококка могут находиться на шерсти и языке животных»,— говорится в сообщении.
В 50-70% случаев червь-паразит находится именно в печени и создает кисту. Когда она увеличивается, киста начинает оказывать механическое и отравляющее действие на человеческий организм. Из-за этого впоследствии возникают аллергические реакции вплоть до развития анафилактического шока.
«Особенностью данной операции стали большие размеры образованной паразитом капсулы – около 20 сантиметров. Сложность была еще и в том, что убрать ее можно было только в пределах здоровых тканей, причем не вскрывая. Благодаря профессиональному мастерству наших хирургов такую супер-селективную резекцию печени с полным удалением этого паразита в пределах здоровых тканей удалось выполнить успешно», — объяснил главный врач БСМП Сергей Тарасенко.
После извлечения ленточного червя девушка пошла на поправку. Сейчас пациентка хорошо себя чувствует.
Читайте также:
Подмосковные врачи спасли новорождённого с заворотом кишечника
Врачи МОНИИАГ помогли пациентке с 12 операциями родить здорового ребёнка
В Орехово-Зуеве врачи восстановили лицо мужчины после аварии
Ольга Енгалычева