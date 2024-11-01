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Крупнейшая в Подмосковье районная больница откроется в Балашихе в 2028 году

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Ориентировочная готовность многопрофильной клиники «Балашихинская центральная районная больница» составляет 6%. Завершение строительства запланировано на конец I квартала 2028 года, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Инспекторы ведомства вместе с сотрудниками Прокуратуры Подмосковья проверили ход строительства в городском округе Балашиха. Застройщик проекта – ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».
«Сейчас на стройплощадке продолжается устройство монолитных конструкций подземной части здания. Примерная готовность объекта – 6%. Площадь 10-этажной многопрофильной клиники составит 109 тыс. кв. м. Проект новой больницы включает 1 155 мест – более 1 тыс. коек в стационаре, 55 мест в реанимации и 20 коек для дневного стационара», – рассказали в ведомстве.


В центральном здании будут приёмное отделение, реанимация и операционный блок. Предусмотрены и два хирургических корпуса. Особенность проекта – эксплуатируемая кровля площадью более 13 тыс. кв. м. В здании также будет два подземных этажа.

Как отметили в региональном Главгосстройнадзоре, строящееся лечебное заведение станет крупнейшей в Подмосковье районной больницей.

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Стало известно, людям с какой группой крови не грозит рак
Врач Леонтьева: Носителям первой группы крови не грозит онкология
01 ноября 2024, 18:18

Фото: iStock/barbol88

Терапевт Наталья Леонтьева объяснила результаты нового исследования, которое показало связь группы крови и предрасположенности к различным болезням, в том числе к онкологии и сахарному диабету.
Так, у людей с первой группой крови наименьшие шансы заболеть такими недугами. То же касается и третьей и четвёртой групп крови. Исследователи определили, что наиболее расположенными к серьёзным заболеваниям оказались обладатели второй группы крови.

«Это связано с особыми свойствами молекулярного состава крови. У людей с первой группой крови отмечается более низкая концентрация молекул, играющих роль в процессах сворачивания, что способствует более эффективному функционированию мозга и сердечно-сосудистой системы. Исследования указывают на то, что люди с первой группой крови реже сталкиваются с заболеваниями сердца и сосудов, а также с опухолями поджелудочной железы и желудка», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Леонтьева.

А д.м.н., профессор, первый заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Константин Лактионов рассказал о видах рака лёгкого, который подразделяется на мелкоклеточный и немелкоклеточный. Первый практически всегда развивается у курильщиков, он встречается в 15% случаев заболевания и лечится в основном медикаментозно.

«Другие 85% случаев — немелкоклеточный рак, не такой агрессивный. Он делится примерно поровну еще на два подвида: плоскоклеточный рак и аденокарцинома», — добавил в беседе с «Известиями» врач.

Ранее заведующая Центром генетических исследований, кандидат медицинских наук Ирина Петрова заявляла, что наследственный рак груди развивается в 10% случаев.

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В Павлово-Посадской больнице рассказали о режиме работы в выходные и праздники
01 ноября 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

ГБУЗ МО «Павлово-Посадская больница» опубликовала график работы в выходные и праздничные дни с 2 по 4 ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Амбулаторная медицинская помощь для взрослых будет предоставляться по следующему расписанию:

  • обслуживание вызовов на дому с 8:00 до 20:00 2, 3, 4 и 5 ноября;
  • приём терапевта в поликлиническом отделении №3 по адресу ул. Ленина, д. 56, в кабинете неотложной помощи с 9:00 до 13:00 3 ноября.
Амбулаторная медицинская помощь для детей будет предоставляться согласно следующему графику:

  • 2 ноября — рабочий день (по расписанию понедельника);
  • 3 ноября — приём врача-педиатра в поликлинике по адресу ул. Южная, 71 с 09:00 до 12:00;
  • неотложная помощь по телефону 122, приём вызовов до 14:00; •
  • 4 ноября — приём врача-педиатра в поликлинике по адресу ул. Ленина, д. 56 с 09:00 до 12:00;
  • неотложная помощь по телефону 122, приём вызовов до 14:00.
Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по тел.122.

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В подмосковные больницы поступило более 340 аппаратов контроля работы сердца
01 ноября 2024, 14:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В больницы Московской области с начала года поступил 341 аппарат для холтеровского мониторирования. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Хотлеры используют для непрерывной регистрации работы сердца. Они также позволяют отслеживать изменения в его работе и контролировать артериальное давление пациента.
«Поступление нового медицинского оборудования позволит повысить качество и доступность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года в подмосковные медучреждения поступил 341 холтер на сумму 134 млн рублей», – уточнил исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов.
Холтеры поступили в 33 больницы. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение», программе модернизации первичного звена, а также по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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Подмосковные врачи достали из уретры подростка семисантиметровую иглу
01 ноября 2024, 14:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства извлекли из уретры школьника семисантиметровую иглу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В приёмный покой поступил 11-летний мальчик с жалобами на острую боль в мочеиспускательном канале. Обследование выявило у него в уретре инородное тело – иглу длиной семь сантиметров. Врачам удалось достать иглу без хирургического вмешательства.
«Иглу достали методом цистоскопии – высокотехнологичной методики без разрезов. При этом использовали специальные миниатюрные щипцы и мини-камеру. Это значительно снижает травматичность, ускоряет рубцевание и минимизирует риск осложнений в мочеиспускательном канале», – пояснил заведующий отделением детской урологии-андрологии МОЦОМД Андрей Суходольский.
Подросток уже выписан домой под наблюдение врачей поликлиники.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В ведомстве напомнили, что дети пубертатного возраста на фоне гормональной перестройки организма могут проявлять повышенный интерес к изменениям своего тела и получать травмы, которые требуют обращения к врачу.

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#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
#пациент
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В Истре хирурги удалили 68-летнему мужчине три грыжи одновременно
01 ноября 2024, 13:54

Фото: istockphoto / orgiy Datsenko

В Истринскую больницу доставили 68-летнего мужчину с жалобами на боли и узлы в области паха и живота. Во время обследования были обнаружены три грыжи размером от 3 до 5 сантиметров: две паховые и одна пупочная, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Сложность проведения экстренной операции заключалась в тяжёлом состоянии пациента из-за обострения сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, атеросклероза, гипертонии, а также ранее перенесённого инсульта и инфаркта. Поэтому перед операцией по удалению грыж было необходимо провести комплексное обследование и лечение.

«Операция длилась два часа и прошла с минимальной травматичностью для пациента. Пациент смог вставать и двигаться уже через несколько часов в день операции, так как болевой синдром был минимальный», — рассказали врач-хирург Елена Студенова и заведующий отделением хирургии Альберт Тинис.
В ​настоящее время пациента выписали домой под амбулаторное наблюдение. Мужчина смог вернуться к обычной жизни.

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#врачи
#операция
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#лечение
#хирург
#минздрав мо
#истра
#подмосковье
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Врачи НИКИ детства перечислили симптомы и последствия повышенного давления у детей
01 ноября 2024, 12:18

Фото: istockphoto / Everyday better to do everything you love

Повышенное давление или артериальная гипертензия, встречается не только у взрослых, но и у детей. В детском возрасте она может проявляться как беспричинно, так и быть результатом определённых патологий, ​сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Чаще всего наблюдается именно второй вариант, когда к повышению артериального давления приводят болезни почек, эндокринные нарушения, опухоли, сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, артериальная гипертензия может быть спровоцирована побочным действием лекарств, например, гормональных препаратов или средств от насморка, а также обусловлена генетикой», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
У детей повышенное давление сопровождается:

  • головокружением;
  • головной болью;
  • ухудшением зрения;
  • рвотой;
  • кровью из носа;
  • внезапным чувством страха;
  • может наблюдаться повышенная потливость.
«Мы рекомендуем руководствоваться таблицами норм артериального давления, соответствующих возрасту. Длительное течение артериальной гипертензии без терапии может повлечь за собой более тяжёлые последствия, в том числе острые сосудистые катастрофы, такие как инсульт или инфаркт», — добавила врач-кардиолог НИКИ детства Анастасия Соколова.
Специалисты НИКИ детства подчёркивают, что профилактика и лечение повышенного давления у детей более успешны, чем у взрослых. Для этого следует избегать стрессовых ситуаций, снизить учебную нагрузку, соблюдать режим дня, больше времени проводить на свежем воздухе, повысить физическую активность при малоподвижном образе жизни.

Ребёнку нужно спать не менее 8 часов в сутки и придерживаться рационального питания с низким содержанием соли. Если у ребёнка есть лишний вес, то нужно постепенно снижать массу ​тела.

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Мытищинские хирурги спасли жизнь мужчины с «хрустальными» сосудами
31 октября 2024, 22:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сосудистые хирурги Мытищинской больницы спасли пациента с «хрустальными» сосудами от инсульта и ампутации ноги. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 70-летний мужчина с жалобами на сильные боли в ноге, хромоту и почернение пальца на стопе. Обследование установило у него серьёзное поражение артерий нижних конечностей и начавшийся некроз пальца. Также у пациента было критическое сужение сонных артерий. Такое состояние развилось на фоне прогрессирующего атеросклероза.
«Предстояло бороться не только за спасение ноги от ампутации, но и за жизнь пациента. Множественные сужения на разных участках сонной артерии достигали 70-90%. Стенки сосудов были не эластичными, а хрупкими из-за отложений кальция и напоминали хрусталь. Был крайне высок риск инсульта. Понадобилась срочная операция по удалению атеросклеротических бляшек в сосудах», – рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Родион Шилов.
Операция заняла около трёх часов и прошла успешно. Кровоток в сонной артерии был восстановлен. После заживления операционного разреза пациенту провели операцию по реконструкции артерий ноги, компенсировав в ней кровообращение и устранив боль.

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#хирург
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#врачи
#операция
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Перечислены главные симптомы кори
Врач Сугян назвала сыпь и поражение глаз основными симптомы кори
31 октября 2024, 20:40

Фото: iStock/Marina Demidiuk

Заместитель главного врача Химкинской больницы по педиатрии Нарине Сугян заявила, что первоочередными признаками кори являются сыпь, поражение глаз, а также жар под 40,5°C.
«Корь — это вирусная инфекция, самым ярким проявлением которой является характерная сыпь на коже. Кроме этого, поражаются слизистая оболочка рта и глотки, конъюнктива глаз и все это сопровождается сильнейшей лихорадкой — до 40,5°C и общей интоксикацией», — пояснила в беседе с NEWS.ru Сугян.

Она отметила, что заразиться инфекцией человек может в любом возрасте.

Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в настоящее время в России очень много различных вирусов, и важно в первые же сутки с помощью теста его определить.

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Перечислены самые полезные гарниры
Врач Кашух рекомендовала использовать в качестве гарнира овощи
31 октября 2024, 19:28

Фото: iStock/kazoka30

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что одним из самых полезных видов гарнира являются овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке.
«Овощи, приготовленные такими способами, сохраняют максимум витаминов и клетчатки, поэтому помогают пищеварению. Можно взять цветную капусту, брокколи, морковь, перец, кабачки — они богаты антиоксидантами, витаминами С и А, а при готовке приобретают более выраженный вкус», — пояснила в беседе с Газета.ру Кашух.

Кроме этого, полезными ля здоровья гарнирами врач назвала запеченный батат и крупы. А вот картофельное пюре с маслом и молоком и белый шлифованный рис специалист не рекомендовала, поскольку такие блюда особой полезностью не отличаются.

До этого диетолог Полина Журавлева отметила, что соблюдение правильного режима питания связано с психологическими особенностями, блоками и расстройствами.

«Многие считают, что еда — это просто топливо для тела. Но на самом деле она часто становится источником удовольствия и способом справиться со стрессом. И вот тут скрывается одна из главных ловушек — переедание. В таких ситуациях важно работать над психоэмоциональным состоянием, научиться расслабляться и искать другие источники удовольствия. Еда не должна занимать все ваше свободное время», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Кашух.

Она подчеркнула, что при обнаружении у себя расстройств пищевого поведения надо незамедлительно обращаться к специалистам.

Ранее врач-кардиолог, диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» сообщила, что тыква считается королевой осени и кладезем полезных компонентов.

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