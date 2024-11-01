Крупнейшая в Подмосковье районная больница откроется в Балашихе в 2028 году

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Ориентировочная готовность многопрофильной клиники «Балашихинская центральная районная больница» составляет 6%. Завершение строительства запланировано на конец I квартала 2028 года, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Инспекторы ведомства вместе с сотрудниками Прокуратуры Подмосковья проверили ход строительства в городском округе Балашиха. Застройщик проекта – ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».
В центральном здании будут приёмное отделение, реанимация и операционный блок. Предусмотрены и два хирургических корпуса. Особенность проекта – эксплуатируемая кровля площадью более 13 тыс. кв. м. В здании также будет два подземных этажа.
Как отметили в региональном Главгосстройнадзоре, строящееся лечебное заведение станет крупнейшей в Подмосковье районной больницей.
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«Сейчас на стройплощадке продолжается устройство монолитных конструкций подземной части здания. Примерная готовность объекта – 6%. Площадь 10-этажной многопрофильной клиники составит 109 тыс. кв. м. Проект новой больницы включает 1 155 мест – более 1 тыс. коек в стационаре, 55 мест в реанимации и 20 коек для дневного стационара», – рассказали в ведомстве.
В центральном здании будут приёмное отделение, реанимация и операционный блок. Предусмотрены и два хирургических корпуса. Особенность проекта – эксплуатируемая кровля площадью более 13 тыс. кв. м. В здании также будет два подземных этажа.
Как отметили в региональном Главгосстройнадзоре, строящееся лечебное заведение станет крупнейшей в Подмосковье районной больницей.
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Лора Луганская