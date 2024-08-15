«Рев дракона»: Депутат Хамзаев заявил, что шумных водителей необходимо строго наказывать

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В Госдуме для водителей громких авто предложили ввести уголовное наказание. Также депутаты хотят наделить полицейских правом снимать с регистрации такие автомобили, а номера списывать в архив. Многие россияне возмущаются, когда автомобили с ревом проезжают в позднее время под окнами жилых домов. Такие машины создают проблемы и на дорогах, отвлекая внимание участников движения и создают угрозу безопасности.
Депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что основная задача такого предложения — «приструнить» хулиганов.
Он отметил, что такое поведение нельзя называть баловством, потому что это форма хулиганских действий, за которые нужно привлекать к административной и уголовной ответственности.
По его мнению, «шумные» водители подобными действиями показывают свой протест, свою «павлинность» и якобы новую субкультуру, однако это все приводит только к несчастным случаям, когда происходит самосуд.
Он уточнил, что во многих странах уже есть практика регулирования таких шумовых нарушений, и здесь не нужны никакие дополнительные технические средства. Он также сказал, что сотрудников полиции можно наделить полномочиями аннулирования номеров и отправления машин на штрафстоянку.
По его словам, в данный момент идет формат общественных обсуждений предложения, но уровень поддержки высокий. Уголовное наказание после трех штрафов за такие поступки — это нормальное пресечение хулиганских действий, заключил депутат.
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«Тех, которые не понимают, что такое корректное, уважительное отношение к соседям, к людям, которые находятся вместе с ними на улицах, в жилых районах и других общественных пространствах. Тех, которые турбируют свой авто, а потом ночью заезжают во двор многоквартирного жилого дома и устраивают рёв дракона. Когда они как сумасшедшие ведут себя и получают тысячу проклятий от напуганных людей», — сообщил депутат.
Он отметил, что такое поведение нельзя называть баловством, потому что это форма хулиганских действий, за которые нужно привлекать к административной и уголовной ответственности.
«Нужно продумать систему уголовной ответственности для тех, кто систематически нарушает общественную безопасность. Люди и общество таких ездоков презирает. Но им, видимо, в силу ограниченности айкью кажется, что из-за того, что они едут и ревут, выглядят моднее и попахивают крутизной, но это не так, это отвратительно. Общество требует наведения порядка на законодательном уровне», — высказался член Комитета по безопасности.
По его мнению, «шумные» водители подобными действиями показывают свой протест, свою «павлинность» и якобы новую субкультуру, однако это все приводит только к несчастным случаям, когда происходит самосуд.
«Купили машину спортивную, сделали ее турбировано шумной, поменяли выхлопные трубы, прокачали, это все стоит от 150 тысяч до нескольких миллионов, а потом машина превращается в разъяренного зверя. При нажатии на педаль газа двигатель орет на все улицы и во дворах. Есть случаи, когда это доход до самосуда: кто-то кидает им на капот микроволновую печь, кто-то прокалывает шины, кто-то сжигает этим машины и мотоциклы. Общество отвращено и недовольно, потому что такие водители плевать хотели на всех», — сказал эксперт.
Он уточнил, что во многих странах уже есть практика регулирования таких шумовых нарушений, и здесь не нужны никакие дополнительные технические средства. Он также сказал, что сотрудников полиции можно наделить полномочиями аннулирования номеров и отправления машин на штрафстоянку.
«Здесь можно фиксировать звуки. Полицейский зафиксировал, ликвидировал, аннулировал номер, отдал на штрафстоянку. А в некоторых странах действует утиль автомобиля вне зависимости от его стоимости», — пояснил Хамзаев.
По его словам, в данный момент идет формат общественных обсуждений предложения, но уровень поддержки высокий. Уголовное наказание после трех штрафов за такие поступки — это нормальное пресечение хулиганских действий, заключил депутат.
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Анастасия Бондарева