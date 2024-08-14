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Хамзаев заявил о необходимости улучшить процесс верификации данных в РФ

14 августа 2024, 15:15
Фото: iStock/Rachata Amnataree

Фото: iStock/Rachata Amnataree

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо усовершенствовать процесс верификации данных в целях безопасности от мошенников.
Такое предложение он выдвинул на фоне обмана певицы Ларисы Долиной.

«Надо все верификационные действия совершенствовать с учётом новых угроз. Это единственный вариант, больше других нет. Всегда процесс продажи квартиры был целым событием, сложным, его надо анализировать. Протоколы в этой части должны быть усложнены. Пусть как раз онлайн-формат имеет правило трёх ключей: собственник, регулятор, банк, пусть перепроверяют всё», — пояснил в беседе с RT Хамзаев.



До этого Лариса Долина попросила журналистов не беспокоить её расспросами об афере с продажей её квартиры. Как напоминают argumenti.ru, новые владельцы её жилья не могут попасть дом, так как исполнительница расценивает сделку как ничтожную, в то время как следствие оценивает этих людей как как добросовестные приобретатели.

Ранее певица Лариса Долина записала видеообращение после того, как её обманули украинские мошенники.

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#мошенники
#квартиры
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#певица
#следствие
#онлайн
#данные
#госдума
Школьникам из Нижнего Новгорода грозит до 10 лет колонии за фейки о ВС РФ
14 августа 2024, 14:53

Фото: istockphoto/blinow61

До десяти лет колонии за фейки о ВС РФ грозит двум одиннадцатиклассникам из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Telegram-канал регионального ГУ МВД РФ.
Уточняется, что на фигурантов поступило сообщение в октябре прошлого года. Школьная администрация заявила полиции, что в сети есть видео, где два ученика в утвердительной форме распространяют данные порочащего характера о российской армии. Молодых людей задержали, в их домах провели обыски, изъяв технику с доказательствами.

Ранее стало известно, что на жительницу Казани завели уголовное дело. Женщина пожелала мира РФ и Украине. По данным журналистов, ее подозревают в повторной дискредитации ВС РФ.

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Wiadomosci: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец покинул Польшу

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#нижний новгород
#полиция
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#вс рф
#криминал
#новости
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Wiadomosci: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец покинул Польшу
14 августа 2024, 14:09

Фото: istockphoto/Olekcii Mach

Подозреваемый в причастности к террористическим актам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» гражданин Украины покинул Польшу. Ранее ордер на его арест выдала прокуратура ФРГ.
О том, что подозреваемый украинец уехал на родину, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк. По её словам, подозреваемый жил в Прушкове под Варшавой, передаёт издание Wiadomosci. Польские правоохранители получили уведомление от немецких спецслужб с требованием задержания украинца. Однако данные международного ордера не успели внести в базу, поэтому он успел пересечь границу и уехать на Украину.

Журналисты считают, что подозреваемый получил предупреждение о том, что Германия подала запрос на его задержание и выдачу, поэтому и успел скрыться, а затем и вовсе покинуть Польшу.

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#предупреждение
#задержание
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#германия
#польша
#северный поток
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Spiegel: В Кёльне опечатали казармы бундесвера из-за возможной диверсии
14 августа 2024, 13:40

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

В Германии в казарме авиабазы Военно-воздушных сил бундесвера Кёльн-Ван, предположительно, была отравлена водопроводная вода. Ведётся расследование по поводу возможной диверсии.
По сообщению немецкой газеты Der Spiegel, правоохранители опечатали казармы и огородили территорию вокруг. Предполагается, что неизвестные злоумышленники совершили несанкционированное проникновение на территорию авиабазы и отравили водопроводную воду. Личному составу до выяснения обстоятельств запрещён вход на территорию части, расположенной в непосредственной близости от аэропорта Кёльна.

На авиабазе несут постоянную службу 4,3 тысячи военных и 1,3 тысячи сотрудников различных команд бундесвера и министерства обороны ФРГ. Кроме того, там расположена штаб-квартира воздушного флота правительства Германии, входящего в структуры минобороны.

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#квартира
#фрг
#минобороны
#германия
#база
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Били и держали в клетке: москвича избили полицейские за его же обращение
Москвич вызвал полицию для задержания наркомана и сам оказался ею избит
14 августа 2024, 13:20

Фото: istockphoto/blinow61

В столичном районе Перово мужчина вызвал полицию, чтобы задержать человека, похожего на наркомана, однако сам оказался избит стражами порядка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Уточняется, что мужчина, подозреваемый в наркомании, оголялся посреди улицы и кричал, а около него был шприц.

Случайный прохожий вызвал скорую, однако там его перенаправили на полицию. Когда наряд прибыл, неадекватного мужчины уже и след простыл. Заявитель попросил сотрудников поискать ушедшего, на что те ответили отказом. Кроме того, вызвавший полицию человек видел, что сотрудник забрал себе оставленный телефон.

Заявителя задержали и привезли в отделение, где сообщили, что на него составили протокол по мелкому хулиганству. Мужчина не стал ничего подписывать, после чего его держали в отделе примерно 14 часов.

«Били меня четверо: дежурный, два ППСника с видео и еще один сотрудник. Удары наносили по рукам, ногам, лицу, разбили часы», — рассказал потерпевший.

Он добавил, что его не пускали в туалет, держа пять часов в клетке в наручниках, уговаривая подписать протокол с последующим уходом домой.

«На следующий день меня просто отпустили без подписания протокола, но уведомили, что якобы с протоколом я ознакомлен в присутствии двух понятых, а этого на самом деле не было», — заключил пострадавший.

Теперь он планирует обратиться в УСБ и СК, побои уже сняты.

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Ребёнок после выпитого энергетика оказался на грани инсульта

В Петербурге проверяют учительницу, которая хотела ребенка от ученика
#россия
#москва
#полиция
#новости
#криминал
#наркотики
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Ребёнок после выпитого энергетика оказался на грани инсульта
14 августа 2024, 12:16

Фото: istockphoto/Heidloss Tilo Geringswald Felix GbR

В Свердловской области ребёнок после выпитого энергетического напитка оказался на грани инсульта. У него перекосило лицо и началось онемение конечностей.
В Свердловской области 12-летний мальчик выпил две банки энергетика, сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА». После этого он несколько ночей не мог уснуть. У него начались сильные головные боли, онемела половина туловища. Пострадавшего мальчика срочно доставили в районную больницу, где медики диагностировали у него предынсультное состояние.

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали, что врачи провели полную очистку организма. После того, как состояние юного пациента стабилизировалось, его выписали домой.

Медики предупреждают, что нервная система детей в силу возраста является нестабильной, она ещё не сформировалась полностью и не окрепла. Поэтому влияние на неё компонентов энергетических напитков может быть непредсказуемым.

Напомним, ранее в России был принят закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

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#врачи
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#энергетика
#закон
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#мальчик
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В Петербурге проверяют учительницу, которая хотела ребенка от ученика
Петербургская учительница захотела родить от ученика и попала под статью
14 августа 2024, 10:24

Фото: istockphoto/blinow61

Учительница из Санкт-Петербурга предлагала экс-ученику сдать биоматериалы, поскольку решила от него родить, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Как уточняется, в полицию обратился отец парня, когда увидел переписку с педагогом, где были не детские подробности.
Кроме того, любвеобильная женщина призналась несовершеннолетнему в чувствах. Ситуацию подтвердил отец. Биоматериалы учительница не получила, однако теперь, по данным журналистов, ее проверяют по статье о развратных действиях. Какие-либо подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что женщина смогла спастись от изнасилования, укусив насильника за кончик пениса в США.

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#россия
#санкт-петербург
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#новости
#криминал
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Женщина укусила насильника за кончик пениса и остановила изнасилование
В США женщина укусила насильника за пенис и остановила изнасилование
14 августа 2024, 09:45

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В Соединенных Штатах Америки мужчина пытался изнасиловать женщину, которая спала на скамейке. Об этом пишет Margate Talk.
Сообщается, что инцидент произошел в городе Маргейт, штат Флорида. Девон Апплуайт подошел к женщине, которая спала на автобусной остановке и попытался совершить над ней действия сексуального характера.

Потерпевшая проснулась от ударов по лицу и увидела перед собой мужчину, который стоял со спущенными штанами. Девон Апплуайт схватил жертву и попытался прижать ее лицо к своему паху, но женщина не растерялась, вместо того чтобы подчиниться и совершить акт орального секса, она укусила его за кончик пениса.

Ранее сообщалось, что жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила младенца. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении.

До этого в Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Подмосковные полицейские поймали 19-летнего помощника телефонных мошенников
14 августа 2024, 09:22

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

19-летнего жителя Татарстана, подозреваемого в участии в телефонном мошенничестве, задержали полицейские округа Клин, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Жертвой мошенников стал 78-летний житель Клина. Сначала ему позвонили и под предлогом «перерегистрации» номера мобильного телефона узнали его паспортные данные. Потом пенсионеру позвонил некто, представившийся сотрудником портала госуслуг и по совместительству работником банка. Он сказал, что аккаунт пенсионера на портале взломан и кто-то пытается забрать деньги с его банковского счёта. И чтобы избежать этого, все средства надо перевести на «безопасные» счета», — говорится в сообщении.
В результате пожилой мужчина перечислил на счета мошенников все свои сбережения — около 300 тысяч рублей.

Полицейским удалось вычислить и задержать в Татарстане молодого человека, который через банкомат снял украденные у пенсионера деньги. Задержанный рассказал, что неизвестные предложили ему эту «подработку» в одном мессенджеров. В его обязанности входило обналичивать деньги и передавать их другим, оставляя себе процент от суммы.

Сейчас полиция разыскивает соучастников преступления, а также проверяет причастность задержанного к другим аналогичным происшествиям.

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#мошенничество
#мошенник
#телефон
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#полиция
#криминал
#мвд московской области
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В столичном ТЦ «Рио» возник сильный пожар
14 августа 2024, 09:06

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Москве на Большой Черёмушкинской улице горит здание торгового комплекса «Рио». В районе третьего-четвёртого этажа наблюдается сильное задымление.
Открытый огонь виден на фасаде в районе нахождения фитнес-клуба на третьем этаже, сообщает телеграм-канал SHOT. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Пожару присвоена вторая категория сложности. Огнеборцы установили несколько подъёмных механизмов для поиска источника возгорания, но пока не могут его обнаружить.

Люди из торгового центра эвакуированы, о пострадавших не сообщается. Пожарные предполагают, что огонь мог уйти внутрь здания, из-за чего не удаётся установить источник возгорания. Специалисты экстренных служб не исключают того, что для тушения пожара будет задействована авиация.

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