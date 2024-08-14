Хамзаев заявил о необходимости улучшить процесс верификации данных в РФ

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо усовершенствовать процесс верификации данных в целях безопасности от мошенников.
Такое предложение он выдвинул на фоне обмана певицы Ларисы Долиной.
До этого Лариса Долина попросила журналистов не беспокоить её расспросами об афере с продажей её квартиры. Как напоминают argumenti.ru, новые владельцы её жилья не могут попасть дом, так как исполнительница расценивает сделку как ничтожную, в то время как следствие оценивает этих людей как как добросовестные приобретатели.
Ранее певица Лариса Долина записала видеообращение после того, как её обманули украинские мошенники.
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«Надо все верификационные действия совершенствовать с учётом новых угроз. Это единственный вариант, больше других нет. Всегда процесс продажи квартиры был целым событием, сложным, его надо анализировать. Протоколы в этой части должны быть усложнены. Пусть как раз онлайн-формат имеет правило трёх ключей: собственник, регулятор, банк, пусть перепроверяют всё», — пояснил в беседе с RT Хамзаев.
До этого Лариса Долина попросила журналистов не беспокоить её расспросами об афере с продажей её квартиры. Как напоминают argumenti.ru, новые владельцы её жилья не могут попасть дом, так как исполнительница расценивает сделку как ничтожную, в то время как следствие оценивает этих людей как как добросовестные приобретатели.
Ранее певица Лариса Долина записала видеообращение после того, как её обманули украинские мошенники.
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Мелисса Тимофеева