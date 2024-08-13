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Верховный суд предложил освобождать от ответственности подсудимых, идущих на СВО

13 августа 2024, 10:36
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд России предлагает освобождать от уголовной ответственности подсудимых, которые заключили контракт с Минобороны РФ или были призваны на службу по мобилизации. Соответствующий законопроект обсуждается во вторник пленумом суда.
Отмечается, что по действующим правилам возможность освобождения имеется только у обвиняемых на стадии ведения следствия или у осуждённых. Если таких граждан призывают или же они самостоятельно подписывают контракт с оборонным ведомством, рассмотрение их уголовного дела приостанавливается.

При этом возможно и полное прекращение дела в том случае, если человек получил государственную награду, достиг предельного возраста, покинул службу по состоянию здоровья или в случае завершения боевых действий.



Предложение пленума позволит распространить такие же правила на подсудимых, дела которых уже рассматриваются в суде.

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#сво
Требования по составу автомобильной аптечки изменятся с 1 сентября
Эксперт Вепренцева: с 1 сентября вступят в силу новые требования к автоаптечке
13 августа 2024, 11:05

Фото: iStock/Khaligo

С 1 сентября 2024 года вступят в силу изменения Минздрава РФ по составу автомобильной аптечки. Об этом основательно юридической компании «Деломант Групп», эксперт Таисия Вепренцева рассказала в беседе с РИА Новости.
В новый состав аптечки войдут медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-лёгочной реанимации (устройство «рот в рот»), жгут для остановки крови, марлевый бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц, подчеркнула специалист.

Отмечается, что аптечки с прежним составом можно будет использовать до конца срока их годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Также Вепренцева напомнила, что в прошлом году из обязательного перечня для прохождения техосмотра убрали аптечки и огнетушители.

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#минздрав рф
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#правила
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Участниками форума «Армия-2024» стали четыре предприятия Химок
13 августа 2024, 10:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Четыре крупнейших химкинских предприятия — машиностроительное конструкторское бюро «Факел», научно-производственное объединение «Энергомаш», МКБ «Искра» и научно-производственный центр «Фармзащита» — представили свои проекты и разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2024», сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Участие в таком масштабном мероприятии позволит нашим научно-производственным объединениям продемонстрировать свои достижения и потенциал, а также установить новые контакты и партнёрства», — отметил председатель окружного Совета депутатов Сергей Малиновский.
Всего на форуме свою продукцию представляют полторы тысячи ведущих российских компаний. В рамках форума организована статичная экспозиция, а также предусмотрены демонстрационная и научно-деловая программы.

Форум проводится в парке «Патриот» Одинцовского округа, он открылся 12 августа и будет работать до 14 числа.

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#предприятия
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Суд наложил арест на 30 счетов экс-сотрудников МВД Сатюкова и Соколова
13 августа 2024, 09:30

Фото: istockphoto/Atstock Productions

Суд арестовал 30 банковских и брокерских счетов бывших сотрудников МВД Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова. Они обвиняются во взяточничестве на сумму свыше пяти миллиардов рублей.
Они открывали счета в кредитных и брокерских организациях на доверенных лиц, сообщает РИА Новости. В настоящее время обвиняемые скрываются от правосудия за границей. Ранее Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России Георгия Сатюкова, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, за взятки в размере пяти миллардов рублей.

Теперь по ходатайству следственных органов московские суды накладывают аресты на активы Сатюкова и его подчинённого Дмитрия Соколова, который, по данным следствия, выступал посредником в получении взяток.

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#суд
#мвд
#новости
#активы
#взятка
#арест
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В России начали работу над новой альтернативой Android и iOS
Российская компания «Базальт СПО» начали работу над альтернативой Android и iOS
13 августа 2024, 09:06

Фото: IStock/Vitalii Petrushenko

Российская компания «Базальт СПО» начали работу над альтернативой Android и iOS. Об этом пишет РБК.
Компания «Базальт СПО», разработчик операционной системы ALT Linux, зарегистрировала товарный знак AltPhone. Этот бренд будет использоваться для их новой мобильной операционной системы, которую они сейчас создают.

Компания «Базальт СПО» сообщила, что их новая платформа будет включать свободное программное обеспечение, включая ядро Linux и программные компоненты из независимого репозитория проекта «Сизиф». Они сотрудничают с российскими разработчиками мобильных устройств, но какими не уточняется.

Разработка новой операционной системы еще не завершена, работа продолжается. Компания не предоставила информацию о сроках завершения и других деталях.

Ранее сообщалось, что число скачиваний приложения «‎VK Видео» с сентября 2023 г достигло 20 миллионов. Пик установок пришёлся на июль. Ежедневное общее время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило 5 000 000 часов. Наибольшее время просмотра приходится на Smart TV – 200 минут в день.

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* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
#работа
#бренд
#разработка
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Число скачиваний приложения «‎VK Видео» с сентября 2023 г достигло 20 миллионов
13 августа 2024, 07:43

Фото: IStock/Anastasia_Prish

С сентября 2023 года приложение «VK Видео» было загружено на мобильные устройства и Android TV 20 миллионов раз. Пик установок пришёлся на июль. Об этом сообщили в пресс-службе VK, пишет РИА Новости.
Отмечается, что из них 11 миллионов установок приходится на Android, почти шесть миллионов — на Android TV и три миллиона — на iOS.

«Пик всех установок пришелся на июль, когда приложение загрузили почти два миллиона раз», — рассказали в VK.

В августе количество пользователей отдельного приложения увеличилось в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля за первую неделю. Пиковое значение составило 2,5 миллиона пользователей в сутки, которые просматривают контент как с мобильных устройств, так и через смарт-телевизоры.

Ежедневное общее время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило 5 000 000 часов. Наибольшее время просмотра приходится на Smart TV – 200 минут в день.

Ранее сообщалось, что за каналы по продаже запрещенных веществ могут заблокировать мессенджер Telegram в Турции. Сообщается, что Telegram получил более тысячи просьб о закрытии подобных каналов от турецкого управления информационно-коммуникационных технологий (BTK), однако на просьбы там никак не отреагировали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
#приложения
#telegram
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На Земле началась мощная магнитная буря
13 августа 2024, 07:13

Фото: iStock/murat4art

На Земле началась сильная магнитная буря, которая достигла высокого уровня G4. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, пишет РИА Новости.
Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Ученые используют шкалу из пяти уровней для измерения степени возмущенности магнитного поля Земли. G1 обозначает наименьшее возмущение, а G5 — самую сильную магнитную бурю.

Главный метеоролог Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что внутри Солнца происходят определённые процесс, вызывающие мощный выброс энергии, который ведёт к возмущению магнитного поля Земли и бурям.

До этого врач-терапевт, диетолог Устинова Елена Александровна рассказала, как «метеозависимым» облегчить неприятные симптомы во время магнитных бурь.

Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, люди с какими заболеваниями наиболее подвержены влиянию магнитных бурь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#ученые
#хирург
#симптомы
#магнитные бури
#терапевт
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Быстро и просто: рецепты вкусного завтрака на скорую руку
13 августа 2024, 06:00

Фото: istock/Arx0nt

В спешке на работу не всегда удаётся позавтракать. Но ведь завтрак — это самый важный приём пищи. Если вы торопитесь и не знаете, что приготовить, редакция «Радио 1» подготовила специально для вас рецепты быстрых блюд.

Сэндвич с ветчиной и песто

Нам понадобится:

Ветчина: 40 грамм;

Тостовый хлеб: 2 ломтика;

Песто: 2 чайные ложки;

Сыр пармезан: 30 грамм;

Топленое масло: 1/2 ч.л.

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. Сначала смажьте каждый ломтик хлеба песто;
  2. Затем посыпьте один из них тертым пармезаном. Если хотите, можете добавить другой сыр;
  3. Растопите масло на сковороде и положите один из кусков хлеба с песто;
  4. Когда сыр немного расплавится, выложите сверху ветчину и накройте вторым ломтиком хлеба;
  5. Обжарьте сэндвич с обеих сторон до золотистой корочки;
  6. Подавайте его с листочком базилика и нарезанными помидорами черри.
Фото: istock/Oleksandr Hrytsiv
Время приготовления: 7 минут

Сырная лепешка

Нам понадобится:

Сыр (твердый): 100 грамм;

Сметана: 0,5 стакана;

Мука: 0,5 стакана;

Пряности сушеные (базилик, итальянские травы и т.п.): - 0,5 ч. ложки;

Перец черный молотый: 0,25 ч. ложки;

Соль: 1 щепотка;

Сода: 0,25 ч. ложки;

Масло растительное: 1 ст. ложка.

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. Натереть сыр и перемешать со сметаной;
  2. Добавить перец, соль, пряности;
  3. Добавить муку и соду;
  4. Хорошо перемешать тесто;
  5. Разогреть сковороду с растительным маслом;
  6. Выложить на сковороду тесто и распределить равномерно, формируя лепешку;
  7. Жарить лепешку на сковороде под крышкой, на среднем огне, до румяности с одной стороны 5-7 минут;
  8. Перевернуть лепешку и жарить под крышкой 5 минут.

Фото: istock/klebercordeiro

Время приготовления: 20 минут

Тост с авокадо, лососем и яйцом

Нам понадобится:

Хлеб белый: 1 ломтик;

Авокадо 1/2 штуки;

Творожный сыр: по вкусу;

Салат: 2 листа;

Вяленые помидоры: 2 штуки;

Нарезка лосося или семги: по вкусу;

Яйцо: 1 штука.

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. Быстрый способ поджарить хлеб — воспользоваться тостером. Если его нет, то положите ломтик хлеба на сухую сковороду без масла на сильный огонь. Хлеб должен слегка поджариться с одной стороны. Затем переверните ломтик и оставьте жариться ещё минуту, так как с другой стороны хлеб нагревается быстрее и может подгореть.
  2. Отделите желток от белка и аккуратно разбейте яйцо в разогретую сковородку. Жарьте яичницу на среднем огне до тех пор, пока белок вокруг желтка не затвердеет — это займёт примерно 4 минуты.
  3. Разрежьте авокадо вдоль на две части. Отделите мякоть из кожуры с помощью столовой ложки и раздавите вилкой до состояния каши. Если авокадо оказалось недозрелым, нарежьте его ломтиками.
  4. Намажьте хлебный ломтик слоем творожного сыра. Сверху положите два листочка салата, затем авокадо, кусочек лосося и 2 вяленых помидора. Сверху поместите яйцо.
  5. Посыпьте тост перцем, солью и паприкой.
Фото: istock/HT2023

Время приготовления: 15 минут

Не забывайте, что завтрак — это самый важный прием пищи, поэтому старайтесь включать в него белки, углеводы и здоровые жиры. Приятного аппетита и успехов в кулинарных шедеврах!

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#рецепты
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Как приграничные регионы встретят новый учебный год в условиях угрозы
Депутат Лантратова: в некоторых школах торжественные линейки могут отменить
13 августа 2024, 05:55

Фото: istock/Andrey Sayfutdinov

Торжественные линейки в российских школах, запланированные на 2 сентября, могут быть отменены в некоторых приграничных регионах из соображений безопасности. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
По словам Лантратовой, мероприятия в новых и приграничных регионах будут проводиться 2 сентября, как и по всей стране, но в зависимости от текущей обстановки они могут проходить либо на улице, либо в школьных зданиях. Об этом сообщает РИА Новости. В случае, если возникнет угроза безопасности, в некоторых школах линейки могут быть отменены.

«Безопасность детей — приоритет», — подчеркнула депутат.
Ранее было объявлено, что в этом году торжественные линейки начнутся 2 сентября, так как 1 сентября выпадает на воскресенье, и занятия в школах начнутся с 3 сентября.

Также сообщается, что в Подмосковье будут обучаться дети, эвакуированные из Курской области, что дополнительно подчеркивает важность обеспечения безопасности и адаптации учебного процесса в сложных условиях.

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#мероприятия
#депутат
#школа
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«Скорое старение»: Врач рассказала, кому стоит отказаться от картофеля
Диетолог Дианова: картофель плодотворно влияет на кишечник
13 августа 2024, 05:00

Фото: iStock/Sergei Dolgov

Картофель — продукт, который, кажется, любят все. Его можно варить, запекать, тушить, делать из него пюре. Однако многие люди всегда ищут замену этому овощу, считая его высококалорийным и малополезным.
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» развенчала мифы о картофеле, объяснив его плюсы.

«Картофель — крахмалистый овощ, который имеет среднее количество белка: 2 грамма на 100 грамма продукта. И среднее количество углеводов: порядка 16-17 грамм. Также в картофеле магния хорошее содержание, железа, витамина B1 и ниацина, которая оказывает сильное влияние на нервную систему», — сообщила эксперт.

Она добавила, что картофель считается средним продуктом по калорийности, потому что там 77 килокалорий на массу продукта.

«Еще в картофеле высокое содержание калия, который полезен для сердечной мышцы. Но если есть заболевание почек, то калий для них вреден. Витамин В1 — в современных условиях у современного человека в дефиците, он есть в цельнозерновых продуктах, а их люди едят мало, потому что пища рафинированная», — сказала врач.

Нурия Дианова сравнила картофель и хлеб, сказав, что первый продукт в некоторых моментах даже лучше.

«Картофель — второй хлеб. В каких-то моментах картофель даже лучше хлеба, правда. Если в хлебе углеводов 40-60 граммов на 100, то в картошке всего лишь 16-17 грамм. Картофель выгоден для людей с сахарным диабетом. Для работы мозга», — уточнила специалист.

Также, по мнению диетолога, картофель лучше белого риса, потому что в нем много магния и клетчатки, которая плодотворно влияет на кишечник.

«Картофель — всему голова, только если он запечен или сварен. Это разумная форма для контроля глюкозы в том числе. Картофель, жаренный на масле или толченый в пюре, значительно повышает гликемический индекс, потому что там больше продуктов имитации, а это влияет на скорое старение», — поделилась эксперт.

Говоря о допустимом количестве картофеля в день, Нурия Дианова напомнила принцип тарелки, где должно быть достаточно углеводов, белков, жиров и клетчатки.

«Это примерно четверть тарелки — на одну порцию выйдет около 100-120 грамм. Мы можем положить котлетку в 100 грамм, запеченного по-деревенски с паприкой картофеля в 100-120 грамм, салатик в 150-200 грамм. Вот она здоровая тарелка», — объяснила эксперт.

Она добавила, что ничего плохого в картофеле нет, если употреблять в умеренном количестве, однако для людей с заболеваниями почек есть особенности употребления этого всеми любимого продукта.

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