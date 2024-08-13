Верховный суд предложил освобождать от ответственности подсудимых, идущих на СВО

Фото: iStock/Zolnierek
Верховный суд России предлагает освобождать от уголовной ответственности подсудимых, которые заключили контракт с Минобороны РФ или были призваны на службу по мобилизации. Соответствующий законопроект обсуждается во вторник пленумом суда.
Отмечается, что по действующим правилам возможность освобождения имеется только у обвиняемых на стадии ведения следствия или у осуждённых. Если таких граждан призывают или же они самостоятельно подписывают контракт с оборонным ведомством, рассмотрение их уголовного дела приостанавливается.
При этом возможно и полное прекращение дела в том случае, если человек получил государственную награду, достиг предельного возраста, покинул службу по состоянию здоровья или в случае завершения боевых действий.
Предложение пленума позволит распространить такие же правила на подсудимых, дела которых уже рассматриваются в суде.
Читайте также:
Стали известны новые подробности дела о мошенничестве с армейскими сухпайками
Стали известны детали дела о поставке некачественных бронежилетов
Следователи начали поиск имущества арестованных генералов Минобороны
При этом возможно и полное прекращение дела в том случае, если человек получил государственную награду, достиг предельного возраста, покинул службу по состоянию здоровья или в случае завершения боевых действий.
Предложение пленума позволит распространить такие же правила на подсудимых, дела которых уже рассматриваются в суде.
Читайте также:
Стали известны новые подробности дела о мошенничестве с армейскими сухпайками
Стали известны детали дела о поставке некачественных бронежилетов
Следователи начали поиск имущества арестованных генералов Минобороны
Анастасия Чинкова