Rzeczpospolita: Польша готова разместить на территории страны немецкие войска

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Польша согласна разместить немецкие военные части на своей территории. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Анджей Шейна.
В беседе с изданием Rzeczpospolita он отметил, что когда боевые действия ведутся за восточной границей страны, то будет приветствоваться любая помощь.
Анджей Шейна также отметил, что Германия является важным экономическим партнёром для Польши. По мнению замминистра, это также должно находить своё отражение и в процессах политического и военного взаимодействия.
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«Если немцы и бундесвер сделают так, как они сделали в Литве, желая усилить восточный фланг НАТО, добро пожаловать!», — сказал заместитель главы МИД, произнеся приветствие по-немецки — herzlich willkommen.
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Александр Бойцов