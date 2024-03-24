РЖД бесплатно перевезут в Москву и обратно родственников погибших при теракте

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РЖД бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Москву и из Москвы. Об этом сообщили в компании.
Для оформления проезда необходимо позвонить по специально выделенному телефону 8-800-250-15-20.
По последним данным, в результате теракта в концертном зале в Красногорске, который произошёл 22 марта, погибли 133 человека, пострадавшими числятся 152 гражданина, среди которых пять детей. Им оказывается медицинская помощь в больницах Москвы и Московской области.
Ранее сообщалось, что Москва и Подмосковье выплатят компенсации пострадавшим при теракте. Они составят от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
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По последним данным, в результате теракта в концертном зале в Красногорске, который произошёл 22 марта, погибли 133 человека, пострадавшими числятся 152 гражданина, среди которых пять детей. Им оказывается медицинская помощь в больницах Москвы и Московской области.
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24 марта объявлено днём траура: «Крокус», пойманные террористы, обращение Путина
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Анастасия Чинкова