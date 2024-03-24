Фото: сайт Кремля
Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила на своем Telegram-канале список украинских информационных террористов, которые радовались теракту в «Крокус Сити Холле». Фотографию этих людей пресс-секретарь сопроводила надписью «Бесславные ублюдки».
«Киевская пропагандистская ОПГ вчера вела прямую трансляцию, в то время как в "Крокус Сити Холле" убивали людей те, кто потом метнулся к границе с Украиной. Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта... Россию и ее руководство!» – написала Захарова.
Представитель МИДа внесла в свой список журналистов Дмитрия Гордона* и Шевелиса Шустериса (Савика Шустера), а также бежавших из России иностранных агентов Владимира Осечкина и Марка Фейгина. К списку из семи человек добавился официальный представитель управления разведки Министерства обороны Украины. Андрей Юсов.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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* включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов
Александр Климов