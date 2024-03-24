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«Бесславные ублюдки»: Захарова – о злорадствующих над терактом в «Крокусе»

Захарова представила список украинских информационных террористов
24 марта 2024, 04:59
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила на своем Telegram-канале список украинских информационных террористов, которые радовались теракту в «Крокус Сити Холле». Фотографию этих людей пресс-секретарь сопроводила надписью «Бесславные ублюдки».
«Киевская пропагандистская ОПГ вчера вела прямую трансляцию, в то время как в "Крокус Сити Холле" убивали людей те, кто потом метнулся к границе с Украиной. Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта... Россию и ее руководство!» – написала Захарова.

Представитель МИДа внесла в свой список журналистов Дмитрия Гордона* и Шевелиса Шустериса (Савика Шустера), а также бежавших из России иностранных агентов Владимира Осечкина и Марка Фейгина. К списку из семи человек добавился официальный представитель управления разведки Министерства обороны Украины. Андрей Юсов.


Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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* включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов
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В Германии заявили о невозможности победы Украины
Немецкий экс-генерал: Украина не сможет достигнуть победы над Россией
24 марта 2024, 06:21

Фото: iStock/alzay

Украина не сможет победить Россию на поле боя, потому что у нее нет необходимого военного потенциала, заявил в интервью RBB Inforadio генерал бундесвера в отставке и бывший председатель Военного комитета НАТО Харальд Куят.
Куят отметил, что в украинских вооруженных силах, в отличие от российских, не хватает солдат-добровольцев. Бывший генерал также выразил уверенность, что западная техника не поможет Киеву достичь своих военных целей.

«Мы не сумели добиться этого с танками, и даже с Taurus не сумели бы», – заявил он.

По его мнению, Германия романтизирует конфликт на Украине, но в действительности Киев не обладает военной мощью, необходимой для победы.

«Все медленно, но верно складывается в пользу России», – заключил Куят.

Ранее сообщалось, что на всей Украине объявлена воздушная тревога.

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#украина
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Во Франции провели сравнение политики России и Запада
Valeurs Actuelles: Политика Путина благоприятна для развивающихся стран
24 марта 2024, 05:38

Фото: iStock/andriano_cz

Внешняя и внутренняя политика президента России Владимира Путина более благоприятна для развивающихся стран, чем политика Запада, заявило французское издание Valeurs Actuelles.
Аналитики считают, что успех политики российского президента заключается в его способности своевременно реагировать на изменение геополитической ситуации. Однако Путин также уделяет первостепенное внимание развитию своей страны, что может быть особенно важно для развивающихся стран.

Ранее французский политик Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству.

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#европа
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#политика
#экспертное мнение
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В США рассказали о «больных на голову ребятах» из Вашингтона
Уилкерсон: Ребята в Вашингтона – больные на голову и место им в психлечебнице
24 марта 2024, 05:19

Фото: iStock/lucky-photographer

Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Россия не планирует нападать на НАТО, показывает, что у главы Пентагона нет ни малейшего собственного мнения, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
По его словам, Остин просто повторяет слова президента США Джо Байдена.

«Я не могу поверить, чтобы Остин как следует обсуждал с Байденом ситуацию на Украине. Он безотказный, и в данном случае это крайне опасная черта», – поделился полковник.

Он также считает нелепыми любые заявления о мифическом плане российского лидера Владимира Путина напасть на Североатлантический альянс. По словам бывшего советника госсекретаря, российский президент, в отличие от своего американского коллеги, понимает, что прямая конфронтация между Россией и Западом была бы опасна для всего мира.

«Я не знаю, что употребляют Остин, Байден, [советник президента США по национальной безопасности Джейк] Салливан, [госсекретарь США Энтони] Блинкен и другие ребята в Вашингтоне, но я уверен, что они больные на голову и место им в психлечебнице», – заявил Уилкерсон.

Ранее в США допустили причастность Киева к организации теракта в «Крокус Сити Холле».

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#белый дом
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В США допустили причастность Украины к теракту в «Крокусе»
Американский миллиардер Сакс: Киев причастен к теракту в «Крокусе»
24 марта 2024, 04:47

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Версия о причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» становится все более вероятной, заявил американский бизнесмен Дэвид Сакс в социальной сети X.
Бизнесмен считает, что если Киев действительно причастен к трагедии, то Соединенным Штатам следует разорвать с ним связи, чтобы не стать соучастником.

Ранее Вашингтон возложил ответственность за организацию теракта в Красногорске на «Исламское государство»*.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#теракт
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#россия
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В США рассказали о риске банкротства в попытке догнать Россию
Риттер: США рискуют обнанкротиться, пытаясь догнать Россию в военной сфере
24 марта 2024, 04:37

Фото: iStock/aapsky

Соединенные Штаты сильно отстают от России в области военных технологий и любая попытка догнать Москву может привести к разорению, предупредил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер.
В частности, речь идет о ядерных силах.

«Мы понимаем: все, что у них есть, превосходит то, что есть у нас. (…) Мы сами себя обанкротим», — утверждает Риттер.

По расчетам эксперта, властям США придется потратить сотни миллиардов долларов на замену межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Но даже закупка нового оружия для ядерной триады не гарантирует паритета с Россией, чья оборонная промышленность превосходит все страны НАТО вместе взятые, добавил Риттер.

Ранее в США рассказали о виновниках конфликта на Украине.

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#экспертное мнение
#ракета
#вооружение
#россия
#сша
#нато
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В Госдуме предложили ограничить въезд мигрантов на территорию России
Депутат ГД Шеремет: Необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию
24 марта 2024, 04:18

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции (СВО), заявил высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«К сожалению, иностранные лица, которые пересекают границу, являются угрозой, прежде всего, для самих себя, так как автоматически становятся объектом интереса западных спецслужб для создания в России условий осуществления террористических актов, а также инструментами для дестабилизации обстановки», – отметил парламентарий.

Он добавил, что уважает иностранцев, которые приезжают в Россию с добрыми намерениями.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не допускать националистических инцидентов после теракта в «Крокус Сити Холле».

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#рамзан кадыров
#чечня
#крокус сити холл
#теракт
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Президент Латвии прокомментировал теракт в «Крокусе»
Президент Латвии Ринкевич – о теракте: Сумасшедший мир
24 марта 2024, 03:48

Фото: iStock/william87

Президент Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в социальной сети X отреагировал на теракт, произошедший 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«В каком же сумасшедшем мире мы живем», – прокомментировал президент трагедию.

Больше никаких заявлений глава государства не делал.

Ранее Министерство иностранных дел Германии отреагировало на появление кадров теракта в «Крокус Сити Холле». Внешнеполитическое ведомство назвало видео ужасающим и выразило соболезнования родственникам погибших.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#германия
#россия
#теракт
#крокус сити холл
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В США рассказали про виновных в конфликте на Украине
Профессор Миршаймер: Запад спровоцировал украинский конфликт
24 марта 2024, 03:40

Фото:iStock/sb2010

Конфликт на Украине – результат расширения НАТО и его политики «превращения Украины в бастион Запада на границе с Россией», высказался профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он отметил, что Москва ясно дала понять, что не примет членство Украины в Североатлантическом альянсе. Однако, по словам политолога, Запад не хочет воспринимать озабоченность России всерьез.

«Так что именно мы, Запад, несем основную ответственность за разжигание этого конфликта, а не Владимир Путин», – заключил он
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сша
#украина
#россия
#нато
#сво
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«Трактуют события с выгодной им стороны»: Путин – о западных странах
Путин: Запад трактует любые события с выгодной ему стороны
24 марта 2024, 03:31

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад интерпретирует каждую ситуацию с выгодной для себя точки зрения. Свою точку зрения президент высказал в документальном фильме «Белград» директора информационного агентства ТАСС Андрея Кондрашова.
По словам российского лидера, «западные западные контрагенты всегда все разворачивают исключительно в свою пользу и все трактуют в свою пользу». Президент отметил, что есть разница между тем, что произошло в Югославии в 1999 году, и тем, что происходит на Украине с 2014 года, с точки зрения отношения западных политиков.

Во время событий в Крыму в 2014 году Путин обвинил некоторые страны НАТО в участии в военных действиях в Европе без резолюции Совета Безопасности ООН, в отличие от ситуации в Югославии.

«Так идите, в Совете Безопасности [ООН] получайте разрешение и действуйте. Нет. Сделали просто так», – возмутился глава России.

Ранее российский лидер заявлял, что Запад относится к другим странам как к колониям и задворкам, отвергает реальность и сопротивляется ходу истории. По его словам, западные политики мыслят категориями прошлого века.

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