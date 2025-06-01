РЖД изменили маршруты части поездов после обрушения моста в Брянской области

01 июня 2025, 05:25

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Российские железные дороги изменили маршруты ряда поездов после обрушения моста в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в своём Telegram-канале.





Поезд №489 «Анапа — Минск» (30 мая) проследует через Смоленск и Красное с возвратом на основной маршрут в Гомеле (1 июня), а поезд №85 «Москва — Климов» сократит путь до Брянска с дальнейшей перевозкой пассажиров автобусами.



Пригородные составы также будут курсировать по укороченным маршрутам.





«Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов. Информацию, связанную с происшествием и движением поездов, можно получить по телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00», — уточняет пресс-служба РЖД.