«Я влюбилась в Доминикану»: Полуобнаженная Ольга Бузова позирует у водопада Эль-Лимон — фото

01 июня 2025, 04:36

Ольга Бузова выложила полуобнаженные фото у водопада Эль-Лимон в Доминикане

Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)

Ольга Бузова заинтриговала поклонников полуобнаженными фото у водопада Эль-Лимон в Доминикане, где снимается шоу «Звезды в джунглях» (ТНТ). Певица поделилась яркими кадрами в соцсетях, выразив желание вернуться в эту страну.





Звезда опубликовала в своем блоге откровенные снимки, сделанные на фоне живописного водопада Эль-Лимон на полуострове Самана, популярного среди туристов.



Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)



«Водопад Эль-Лимон является одним из популярных туристических объектов полуострова Самана, где мы снимаем наше фантастическое шоу. Эль-Лимон расположен в джунглях Национального парка Эль-Лимон, и я бесконечно счастлива, что мне удалось до него дойти», — написала Бузова.

Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)



«И мне вообще не стыдно, ибо это первая запрещенка за месяц, было нереально вкусно!», — признавалась она, выкладывая фото с едой.