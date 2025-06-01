«Я влюбилась в Доминикану»: Полуобнаженная Ольга Бузова позирует у водопада Эль-Лимон — фото
Ольга Бузова выложила полуобнаженные фото у водопада Эль-Лимон в Доминикане
Ольга Бузова заинтриговала поклонников полуобнаженными фото у водопада Эль-Лимон в Доминикане, где снимается шоу «Звезды в джунглях» (ТНТ). Певица поделилась яркими кадрами в соцсетях, выразив желание вернуться в эту страну.
Звезда опубликовала в своем блоге откровенные снимки, сделанные на фоне живописного водопада Эль-Лимон на полуострове Самана, популярного среди туристов.
«Водопад Эль-Лимон является одним из популярных туристических объектов полуострова Самана, где мы снимаем наше фантастическое шоу. Эль-Лимон расположен в джунглях Национального парка Эль-Лимон, и я бесконечно счастлива, что мне удалось до него дойти», — написала Бузова.Она добавила, что Доминикана покорила ее сердце, и она мечтает приехать туда снова.
Недавно телеведущая рассказывала, что сейчас старается правильно питаться, чтобы эффектно выглядеть в кадре. Иногда она, конечно, позволяет себе немного «вредной еды», но лучше так, чем потом сорваться и полностью «слететь» с диеты.
«И мне вообще не стыдно, ибо это первая запрещенка за месяц, было нереально вкусно!», — признавалась она, выкладывая фото с едой.*Запрещенная в России экстремистская организация