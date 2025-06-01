Богомаз: Число пострадавших при обрушении моста на поезд увеличилось до 35 людей
Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области возросло до 35 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
По его данным, за медицинской помощью дополнительно обратились пять человек.
Среди пострадавших — трое детей, одного из которых санитарная авиация доставит в Москву. Общее число погибших остаётся неизменным — семеро.
Инцидент произошёл вечером 31 мая, когда мост рухнул на поезд №86 (Климов — Москва). Предварительная версия — намеренный подрыв конструкции неизвестными. Московская железная дорога назвала причиной «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».
Ранее 1 июня сообщалось, что пассажиры поезда, поврежденного при обрушении моста в Брянской области, эвакуированы на вокзал Брянск-I и будут отправлены в Москву специальным составом в течение часа.
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