Пассажиров попавшего в ЧП из-за обрушения моста поезда в течение часа отправят в Москву

01 июня 2025, 03:41

Богомаз: пассажиров попавшего в ЧП поезда в течение часа отправят в Москву

Видео: Telegram-канал Александра Богомаза @avbogomaz

Пассажиры поезда, поврежденного при обрушении моста в Брянской области, эвакуированы на вокзал Брянск-I и будут отправлены в Москву специальным составом в течение часа. Данную информацию объявил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.





Оперативный штаб координирует работу экстренных служб на месте ЧП, где следователи устанавливают обстоятельства инцидента.





«На месте происшествия провели оперативный штаб. В месте обрушения моста находятся все оперативные и экстренные службы, работают следователи. На данный момент пассажиры поезда доставлены на железнодорожный вокзал Брянск -I и в течение часа будут отправлены сформированным составом в Москву», — написал Богомаз.