РЖД поменяет правила возврата билетов: что ждет жителей Кемерово
С 1 декабря в России изменятся правила возврата билетов на поезда дальнего следования. Размер удержания будет зависеть от срока, оставшегося до отправления состава.
При возврате билета не менее чем за 45 суток пассажиру удержат 1% стоимости проезда, пишет Сiбдепо. Если документ возвращается за 30-44 суток, сбор составит 3%, за 10-29 суток — 5%, а за девять суток и менее — 10%.
До конца ноября будет действовать прежний фиксированный сбор в размере 3,70 рубля. Новые правила коснутся только билетов, оформленных начиная с 1 декабря 2026 года.
Изменения предусмотрены приказом ФАС России № 616/26 от 3 августа 2026 года. Согласно документу, максимальный размер сбора при возврате билета ограничен 10% стоимости проезда. При этом в расчет не включаются расходы на сервисные услуги и постельное белье.
В РЖД отметили, что новая система позволит пассажирам получить большую сумму при более раннем возврате билета. Аналогичный порядок будет действовать для поездок в страны СНГ и Абхазию. При этом для международных направлений в Китай, Монголию и Северную Корею правила не изменятся: сбор сохранится на уровне пяти швейцарских франков. Специалисты рассчитывают, что дифференцированный сбор снизит число случаев, когда пассажиры приобретают билеты заранее «на всякий случай», а затем возвращают их непосредственно перед отправлением поезда.
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