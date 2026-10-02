РЖД поменяет правила возврата билетов: что ждет жителей Кемерово

02 октября 2026, 16:14

Кемеровчане будут оплачивать проезд по новой схеме

Фото: istockphoto/Kirill Sirotiuk

С 1 декабря в России изменятся правила возврата билетов на поезда дальнего следования. Размер удержания будет зависеть от срока, оставшегося до отправления состава.