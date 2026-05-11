В центре Москвы произошел пожар в здании РЖД у Павелецкого вокзала
В Москве ликвидировали пожар в двухэтажном административном здании РЖД у Павелецкого вокзала. Возгорание произошло в хозяйственном корпусе на станции Москва-Пассажирская.
По данным пресс-службы Московской железной дороги, огонь полностью потушили в 12:41. Жертв и пострадавших нет.
В тушении участвовали расчёты МЧС и пожарный поезд, в составе которого было 182 тонны воды и 3,8 тонны пенообразователя. Причины возгорания выясняются.
Тем временем в США фиксируют масштабный ландшафтный пожар на юге Флориды. По информации CBS News Miami, огонь охватил более 19 квадратных километров на территории природного парка Эверглейдс в районе города Пембрук-Пайнс.
Читайте также: