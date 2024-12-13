В Госдуме ответили, зачем КНДР помогает России в зоне СВО

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Северокорейский спецназ поучаствовал в спецоперации на стороне ВС РФ для получения боевого опыта, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.
Он уточнил, что военнослужащие с реальным боевым опытом более эффективны, а глава КНДР Ким Чен Ын прекрасно это понимает. По словам парламентария, подобное практиковали в подразделениях СССР.
Он резюмировал, что у России стараются брать опыт военные многих государств. Что касается спецназа КНДР, он оказал РФ огромную помощь.
Перед этим было опубликовано видео боев в Курской области, в которых, по данным российских военкоров, принимал участие спецназ КНДР.
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«Особенно это касается спецназа — он должен иметь опыт участия в реальном конфликте», — пояснил Колесник.
Он резюмировал, что у России стараются брать опыт военные многих государств. Что касается спецназа КНДР, он оказал РФ огромную помощь.
Перед этим было опубликовано видео боев в Курской области, в которых, по данным российских военкоров, принимал участие спецназ КНДР.
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Никита Кротов