В России оценили ракету Bulsae-4 КНДР

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Многоцелевую управляемую ракету Bulsae-4 («Огненная птица-4») можно использовать в качестве дрона-камикадзе, поскольку у нее имеется оптико-электронная система. Об этом в статье для «Национальной обороны» пишет аналитик Виталий Лебедев.
«Одно из достоинств данного комплекса — удобство в эксплуатации, безопасность и психологический комфорт оператора, который получает информацию о цели на экране в боевой машине с оптико-электронной системы в головной части ракеты и способен управлять ей примерно так же, как барражирующим боеприпасом», — сказано в материале.Эксперт резюмировал, что Bulsae-4 — это аналог противотанковой HJ-10 китайского производства, а также Spike NLOS производства Израиля.
Корейская система эффективна против малогабаритных целей, укреплений, танков, катеров и артиллерии. Ее дальность составляет десять километров.
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