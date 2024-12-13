В России оценили ракету Bulsae-4 КНДР

Многоцелевую управляемую ракету Bulsae-4 («Огненная птица-4») можно использовать в качестве дрона-камикадзе, поскольку у нее имеется оптико-электронная система. Об этом в статье для «Национальной обороны» пишет аналитик Виталий Лебедев.