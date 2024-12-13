«Это берсерки»: в Курской области высоко оценили боевые качества военных из КНДР

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Участвующие в штурмах военные из Корейской народной демократической республики (КНДР) имеют отличную подготовку, владеют любым оружием, быстро и слаженно выполняют боевые задачи. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военкор Юрий Котенок со ссылкой на источник в Курской области.
«[Представители корейских групп] ССО — это топ. Абсолютное безразличие к смерти. Это берсерки», — отметил собеседник военкора.Напомним, что официального подтверждения или опровержения факта участия спецназа из Северной Кореи в боях в Курской области не было.
Ранее в сети появилось видео, на котором, предположительно, видны бойцы из КНДР, участвовавшие в сражении в населённом пункте Плехово в Курской области.
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