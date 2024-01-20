Кота Твикса, выброшенного из поезда, обнаружили мертвым

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Проводница выбросила из поезда кота Твикса во время остановки в Кирове.
«Мне только что привезли мертвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», –рассказала хозяйка кота Ольга Кудряшова.РЕН ТВ сообщает, что, по данным волонтёров, которые занимались поиском животного, труп животного нашли в снегу недалеко от железной дороги.
Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту инцидента. Специалисты будут оценивать соблюдение законодательства о защите прав потребителей работниками поезда.
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Мария Фирсова