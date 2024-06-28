РЖД: в Коми полностью восстановлено движение на участке, где с рельсов сошел поезд

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Движение на участке железной дороги в Коми, где с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда, восстановили. Об этом проинформировали РЖД в Telegram-канале.
Уточняется, что движение было открыто в пятницу, 28 июня, в 3:42 мск. Согласно информации РЖД, на месте происшествия возвели насыпь, а также уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки.
Отмечается, что путь был выровнен спецтехникой. В настоящее время движение поездов вводится в график.
Напомним, в среду, 26 июня, девять из 14 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов и перевернулись на железнодорожном участке в Республике Коми. По информации губернатора Коми Владимира Уйбы, в составе находились 195 пассажиров и 20 сотрудников поездной бригады. Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте аварии.
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Отмечается, что путь был выровнен спецтехникой. В настоящее время движение поездов вводится в график.
Напомним, в среду, 26 июня, девять из 14 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов и перевернулись на железнодорожном участке в Республике Коми. По информации губернатора Коми Владимира Уйбы, в составе находились 195 пассажиров и 20 сотрудников поездной бригады. Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте аварии.
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Екатерина Коршунова