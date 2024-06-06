Правительство РФ утвердило распоряжение о строительстве первой в стране ВСМ

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Правительство России утвердило распоряжение о строительстве первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что правительство продолжает работу над созданием условий реализации инвестиционного проекта по строительству ВСМ. Было подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения, в основе которого лежит реализация данного проекта.
Днём ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были представлены проекты будущих ВСМ. Протяженность сети таких инновационных железных дорог составил 4 671 километр. Им планируется построить по пяти направлениям: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Екатеринбург, Москва – Адлер, Москва – Минск и Москва – Рязань.
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Анастасия Чинкова