СФР Москвы и области выплачивает пенсию досрочно 4,8 тыс. творческим работникам
25 марта в России отмечается День работника культуры. Представители творческих профессий могут оформить страховую пенсию по старости досрочно. В Москве и Московской области этой возможностью уже воспользовались более 4,8 тысячи человек.
Условия досрочного выхода на пенсию
Работникам культуры и искусства досрочная пенсия назначается по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин либо независимо от возраста — при наличии необходимого специального творческого стажа. Его продолжительность зависит от характера работы и составляет от 15 до 30 лет. Кроме того, для назначения пенсии необходимо иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Так, право на досрочную пенсию при наличии не менее 15 лет специального стажа имеют, в частности, солисты балета, гимнасты и акробаты цирка. При стаже от 20 лет такая возможность предоставляется артистам танцевальных коллективов, театров мимики и жеста, вокалисткам театров оперы и балета, а также клоунам, дрессировщикам, жонглерам и другим цирковым артистам.
При стаже 25 лет досрочно выйти на пенсию могут артисты детских театров и хоровых коллективов, музыканты духовых оркестров, кукловоды, каскадеры и некоторые другие работники культуры. Наиболее продолжительный специальный стаж — не менее 30 лет — установили для артистов хора профессиональных художественных коллективов и артистов драматических театров, достигших 55-летнего возраста.
Кто сможет оформить пенсию в 2026 году
Пенсия назначается через пять лет после выработки специального стажа. Это означает, что в 2026 году Отделение СФР по Москве и Московской области оформит пенсию тем, кто приобрел необходимую выслугу в 2022 году. Если же творческий стаж будет выработанным в 2026 году, право на досрочное назначение пенсии возникнет в 2031 году. При этом после получения необходимой выслуги лет представители творческих профессий могут продолжать работать.
Как проверить стаж
Проверить сведения о стаже можно в личном кабинете на портале Госуслуги, заказав выписку из индивидуального лицевого счета. Если работодатель указал данные о трудовой деятельности некорректно, следует заранее обратиться в клиентскую службу Социального фонда России и предоставить подтверждающие документы для корректировки информации.
