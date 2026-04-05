С 1 апреля в РФ начали работать снижающие долговую нагрузку на граждан законы
С 1 апреля в России вступил в силу ряд новых законодательных норм, направленных на защиту финансовых прав граждан и уменьшение долговой нагрузки. Об этом сообщила пресс-служба Государственной думы.
Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, защита сбережений граждан, совершенствование финансовой и банковской системы, а также недопущение необоснованных расходов заёмщиков остаются в числе приоритетов работы нижней палаты парламента. С начала 2025 года уже приняли 58 федеральных законов в сфере регулирования финансового рынка.
Среди ключевых нововведений — закон, устанавливающий правила для операторов сервисов рассрочки. При покупке товара таким способом его цена не должна превышать стоимость при единовременной оплате, а максимальный срок рассрочки ограничили шестью месяцами. До принятия документа единые правила регулирования в этой сфере отсутствовали, несмотря на растущую популярность подобных сервисов.
Кроме того, снизили предельный размер начислений (процентов, неустойки, комиссий) по потребительским кредитам и займам сроком до года — со 130% до 100% от суммы основного долга. Таким образом, общая сумма выплат не сможет превышать двукратный размер первоначального займа.
