Володин заявил о невежестве Каллас после ее слов о «нападениях» России на страны Африки
Председатель ГД Вячеслав Володин резко раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас за её заявления о «нападениях России на другие страны». По мнению спикера, такие высказывания свидетельствуют о невежестве и отсутствии образования, пишет РИА Новости.
Поводом для критики стали очередные утверждения Каллас о том, что за последние сто лет Россия якобы совершила нападения на 19 государств, не считая стран Африки. Володин напомнил, что до середины XX века африканский континент был колонией европейских держав — Англии, Франции, Германии, Бельгии, Португалии, Испании и Италии. Именно европейцы, подчеркнул он, грабили Африку и эксплуатировали её население, тогда как СССР помогал порабощённым народам обрести свободу.
«После уже не первых таких заявлений просто стыдно становится за тех, кто Каллас на эту работу назначал», — написал Володин в своём канале на платформе «МAX», добавив, что в Евросоюзе, видимо, совсем плохо с кадрами.
Парламентарий также заявил, что нынешнее руководство ЕС склонно к грабежам. Он пообещал, что украденные доходы от замороженных российских активов придётся возвращать с процентами.
«Все причастные к этому, включая Каллас, закончат в долговой яме. В ней сыро и холодно», — заключил председатель Госдумы, предупредив, что это не угроза, а реальность, с которой еврочиновникам предстоит жить.
Ранее Каллас неоднократно обвиняла Россию в нападениях на другие страны, утверждая, что на саму РФ никто не нападал. В ответ на это Володин уже советовал главе евродипломатии обратиться к врачу, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила её знания истории на двойку. При этом в дипслужбе ЕС затруднились уточнить, какие именно 19 стран имела в виду Каллас.