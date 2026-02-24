Володин заявил, что изменения миграционной политики в приоритете для Госдумы
Володин: изменения миграционной политики рассматриваются ГД в приоритете
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о корректировке миграционной политики. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Как отметил спикер Вячеслав Володин, предлагаемые меры расширят контроль за доходами мигрантов и законностью их нахождения в стране. Они также снизят нагрузку на социальную инфраструктуру.
«Ни одна экономика не заинтересована в социальном иждивении трудовых мигрантов, уровень их обеспеченности должен быть соразмерен потребляемым в стране благам», — сказал председатель ГД.
Что касается ключевых положений инициативы, трудовых мигрантов планируют обязать платить фиксированный авансовый налог не только за себя, как сейчас, но и за каждого члена семьи, находящегося в России на их иждивении. Срок пребывания иностранного гражданина и его семьи предлагается привязать к сроку его официального трудоустройства. Совершеннолетние дети мигрантов должны будут покинуть Россию в течение месяца после достижения 18 лет, если у них нет законных оснований остаться.
Кроме того, патент или разрешение на работу смогут аннулировать, если отсутствуют сведения о доходах мигранта, либо его доход ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент, в расчёте на самого работника и каждого члена семьи. Также предлагается ужесточить требования к разрешению на временное проживание и виду на жительство — документы не выдадут или отменят, если иностранец работал менее десяти месяцев в году.