Володин заявил, что изменения миграционной политики в приоритете для Госдумы

24 февраля 2026, 12:18

Володин: изменения миграционной политики рассматриваются ГД в приоритете

Фото: istockphoto/Sergey Sokolnikov

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о корректировке миграционной политики. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.





Как отметил спикер Вячеслав Володин, предлагаемые меры расширят контроль за доходами мигрантов и законностью их нахождения в стране. Они также снизят нагрузку на социальную инфраструктуру.





«Ни одна экономика не заинтересована в социальном иждивении трудовых мигрантов, уровень их обеспеченности должен быть соразмерен потребляемым в стране благам», — сказал председатель ГД.