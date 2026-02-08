Володин сделал заявление после слов Матвиенко о «Почте России»
Госдума и правительство РФ договорились вместе заняться решением накопившихся проблем «Почты России» и ее развитием. Об этом 8 февраля сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, для организации этой работы создадут специальную рабочую группу с участием представителей Госдумы. Володин отметил, что необходимые законодательные решения по ключевым вопросам могут подготовить и принять уже в ходе весенней сессии.
Он подчеркнул, что цель — сделать «Почту России» эффективно работающей компанией по всей стране. Парламентарий добавил, что она должна обеспечивать гражданам качественные услуги вне зависимости от места проживания.
Ранее, 28 января, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что ситуацию вокруг «Почты России», особенно в части проблем сельских отделений, нельзя оставлять без внимания. На пленарном заседании первый зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов также указал на системные трудности в работе компании.
