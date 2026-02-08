Володин сделал заявление после слов Матвиенко о «Почте России»

08 февраля 2026, 12:34

Володин: для решения вопросов «Почты России» создадут рабочую группу

Фото: istockphoto/tanyss

Госдума и правительство РФ договорились вместе заняться решением накопившихся проблем «Почты России» и ее развитием. Об этом 8 февраля сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.