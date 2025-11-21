Угнанные в Европе и на Украине автомобили перегоняют в РФ через новые регионы

21 ноября 2025, 16:35

Фото: iStock/VTT Studio

Угнанные в Европе и на Украине автомобили всё чаще перегоняют в Россию через новые регионы. Схему активно используют преступные группировки.





Как рассказали «Известиям» эксперты в сфере автобезопасности, ключевой этап схемы — доставка машины на территорию ЛНР или ДНР. В новых регионах действуют упрощённые процедуры контроля: любой гражданин может без таможенных формальностей переоформить автомобиль, ранее зарегистрированный на Украине, и поставить его на учёт как свой.



После этого «легализованный» автомобиль отправляют в Ростов-на-Дону, где его переоформляют уже на конечного покупателя. Формально это выглядит как первичная регистрация, а зарубежная история авто в российских базах не отражается. Экспертизы такие машины проходят без проблем — у России сейчас ограниченный доступ к международным базам розыска.



