Угнанные в Европе и на Украине автомобили перегоняют в РФ через новые регионы

Фото: iStock/VTT Studio

Угнанные в Европе и на Украине автомобили всё чаще перегоняют в Россию через новые регионы. Схему активно используют преступные группировки.



Как рассказали «Известиям» эксперты в сфере автобезопасности, ключевой этап схемы — доставка машины на территорию ЛНР или ДНР. В новых регионах действуют упрощённые процедуры контроля: любой гражданин может без таможенных формальностей переоформить автомобиль, ранее зарегистрированный на Украине, и поставить его на учёт как свой.

После этого «легализованный» автомобиль отправляют в Ростов-на-Дону, где его переоформляют уже на конечного покупателя. Формально это выглядит как первичная регистрация, а зарубежная история авто в российских базах не отражается. Экспертизы такие машины проходят без проблем — у России сейчас ограниченный доступ к международным базам розыска.

Однако главный риск для покупателя может наступить спустя годы.Если автомобиль объявят в розыск через Интерпол, запрос всё равно поступит в Россию. После этого машину могут арестовать и признать вещественным доказательством в уголовном деле. Кроме того, выезд на таком авто за границу почти гарантированно закончится конфискацией: в лучшем случае владелец вернётся домой без машины.

Как отмечает источник, Россия исполняет международные обязательства по обмену информацией о розыске транспорта, хотя запросы российских силовиков нередко игнорируются в западных странах.
Эксперты предупреждают: если доступ к международным базам будет полностью восстановлен, все автомобили, ввезённые по криминальной схеме, мгновенно «всплывут». Сотни, а возможно и тысячи людей рискуют потерять купленные машины.
