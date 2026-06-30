С 1 июля в России изменится порядок формирования кредитных историй
С 1 июля 2026 года в России изменится порядок формирования кредитных историй. Об этом сообщил «Татар-информу» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Согласно его заверению, кредитные истории будут фиксировать не только дату, но и точное время проведения финансовых операций, включая подачу заявки на кредит, одобрение, выдачу или отказ, вплоть до минут и секунд. Также в них появятся сведения о переуступке прав требований. БКИ обязаны вносить информацию в кредитные истории в течение 15 минут после получения данных от банков или микрофинансовых организаций (МФО), отметил парламентарий.
По словам Аксакова, соответствующие изменения направлены на борьбу с мошенничеством при оформлении кредитов. Они предотвратят возможность злоумышленников за короткий промежуток времени, например, вечером, подавать заявки в несколько банков и получать кредиты на чужое имя до того, как эти данные появятся в БКИ.
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