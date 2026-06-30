С 1 июля в России изменится порядок формирования кредитных историй

30 июня 2026, 18:14

Аксаков: кредитные истории с 1 июля будут обновляться в течение 15 минут

Фото: iStock/alexialex

С 1 июля 2026 года в России изменится порядок формирования кредитных историй. Об этом сообщил «Татар-информу» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.