С 1 июля в России ожидается очередная индексация пенсий

30 июня 2025, 05:56

Фото: freepik/stockking

Уже с 1 июля этого года в России произойдет очередная индексация пенсионных выплат. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.