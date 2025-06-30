С 1 июля в России ожидается очередная индексация пенсий
Уже с 1 июля этого года в России произойдет очередная индексация пенсионных выплат. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Под индексацию попадают пенсионеры старше 80 лет и те, кому в июне впервые установили первую группу инвалидности. Увеличение произойдет в сегменте страховой пенсии. Если раньше она составляла 8907,70 рублей, то с июля ее проиндексируют до 17 815,4 рублей.
К тому же, если у пенсионера есть иждивенцы, то за каждого из них гражданам начислят по 2 969 рублей 23 копейки. В большинстве случаев индексация будет автоматической. Если же пенсионеры ухаживают за инвалидами первой группы, то надбавка к пенсии составит 1 314 рублей. Для получения последней суммы необходимо подать соответствующее заявление в Социальный фонд России.
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