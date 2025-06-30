Сын Рамзана Кадырова женился в часах за 550 млн рублей
Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, на своей минувшей свадьбе присутствовал в часах за 550 миллионов рублей. Об этом сообщает Starhit.
«Адам Кадыров женился в субботу в часах за 550 млн рублей», — передает telegram-канал.
Как после отметили URA.RU, предположительно, на руке Адама находились часы от швейцарского бренда Richard Mille. Аксессуар был украшен бриллиантами.
Напомним, что в субботу состоялась свадьба Адама Кадырова. Как позже заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, президент России Владимир Путин лично поздравил его сына с женитьбой.