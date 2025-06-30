Сын Рамзана Кадырова женился в часах за 550 млн рублей

30 июня 2025, 01:15

Фото: freepik/ibrandify

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, на своей минувшей свадьбе присутствовал в часах за 550 миллионов рублей. Об этом сообщает Starhit.







«Адам Кадыров женился в субботу в часах за 550 млн рублей», — передает telegram-канал.