С 1 марта в РФ изменятся правила регистрации земельных участков

Сегодня, 12 февраля, в Москве прошло прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Семья артиста настояла на том, чтобы похороны прошли без гражданской панихиды, и это решение якобы вызвано его последней волей. Как прошло траурное мероприятие расскажет «Радио 1».