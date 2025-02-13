С 1 марта в РФ изменятся правила регистрации земельных участков

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С 1 марта 2025 года станет невозможным зарегистрировать сделки с земельными участками, если их границы не внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Изменения касаются статьи 26 закона о регистрации недвижимости. Об этом пишет РИА Новости.
Теперь регистрационные действия в отношении земельных участков будут недоступны без учета сведений о местоположении их границ. Это также повлияет на возможность постановки на кадастровый учет или оформления прав на здания и сооружения, расположенные на таких участках.
Росреестр поясняет, что отсутствие информации о границах земельных участков затрудняет определение их местоположения и площади. Это может привести к конфликтам между владельцами смежных участков, когда, например, один собственник утверждает, что сосед захватил его землю. Такие споры часто заканчиваются судебными разбирательствами.
Согласно новым правилам, если в ЕГРН отсутствуют сведения о границах, учетно-регистрационные действия будут приостановлены. Для внесения данных о границах необходимо подать заявление об осуществлении государственного кадастрового учета вместе с межевым планом в орган регистрации прав.
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Росреестр поясняет, что отсутствие информации о границах земельных участков затрудняет определение их местоположения и площади. Это может привести к конфликтам между владельцами смежных участков, когда, например, один собственник утверждает, что сосед захватил его землю. Такие споры часто заканчиваются судебными разбирательствами.
Согласно новым правилам, если в ЕГРН отсутствуют сведения о границах, учетно-регистрационные действия будут приостановлены. Для внесения данных о границах необходимо подать заявление об осуществлении государственного кадастрового учета вместе с межевым планом в орган регистрации прав.
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Дарья Осипова