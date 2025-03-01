С 1 марта в России действуют новые правила для поступления в вузы

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В России с 1 марта вступают в силу новые правила для поступления в университеты по всем программам и специальностям. Об этом сообщают РИА Новости.
«Новые правила приема в российские вузы и перечень предметов для поступления в университеты по всем программам и специальностям вступили в законную силу», — пишут в агентстве.
Новые правила будут действовать до 1 сентября 2029 года. Согласно им, начало приема на обучение теперь становится единым и стартует 20 июня. На бюджет бакалавриат, специалитет и магистратуру поступление заканчивается 1 сентября. В случае с контрактом и дополнительным набором срок продлен до 1 октября.
При этом зачисление в университет теперь будет происходить не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачислении. Его можно будет подавать только в один вуз и на конкретную специальность. В общем кандидаты на зачисление имеют право подавать свои документы на пять специальностей.
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