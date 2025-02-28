В Кемерове рассказали о планах по сокращению работников детсадов

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В 2025 году в Кемерове прогнозируется снижение численности воспитанников на 2500 человек из-за демографического спада. Однако в городской администрации отметили, что сокращать работников детских садов не будут.
Ранее в соцсетях появилась информация о планах сократить сотрудников детских садов. из-за сокращения численности воспитанников детских садов в 2024 году более чем на 2200 детей.
При этом отмечается, что минимальную зарплату в размере 38 тысяч рублей получают педагоги без категории.
Тем временем в дошкольных учреждениях новых быстрорастущих микрорайонов Кемерова есть вакансии как для педагогов, так и для младших воспитателей.
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«Упомянутое в одном из подобных сообщений МАДОУ №4 посещает 456 детей, там работают 50 педагогов, и сокращений, как и в других учреждениях, не планируется. Средняя заработная плата педагогов в этом детском саду за январь 2025 года составляет 53 545 рублей», — передает «Сiбдепо».
При этом отмечается, что минимальную зарплату в размере 38 тысяч рублей получают педагоги без категории.
Тем временем в дошкольных учреждениях новых быстрорастущих микрорайонов Кемерова есть вакансии как для педагогов, так и для младших воспитателей.
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Элина Позднякова