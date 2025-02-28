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В Кемерове рассказали о планах по сокращению работников детсадов

Фото: iStock/MelkiNimages

Фото: iStock/MelkiNimages

В 2025 году в Кемерове прогнозируется снижение численности воспитанников на 2500 человек из-за демографического спада. Однако в городской администрации отметили, что сокращать работников детских садов не будут.
Ранее в соцсетях появилась информация о планах сократить сотрудников детских садов. из-за сокращения численности воспитанников детских садов в 2024 году более чем на 2200 детей.

«Упомянутое в одном из подобных сообщений МАДОУ №4 посещает 456 детей, там работают 50 педагогов, и сокращений, как и в других учреждениях, не планируется. Средняя заработная плата педагогов в этом детском саду за январь 2025 года составляет 53 545 рублей», — передает «Сiбдепо».

При этом отмечается, что минимальную зарплату в размере 38 тысяч рублей получают педагоги без категории.

Тем временем в дошкольных учреждениях новых быстрорастущих микрорайонов Кемерова есть вакансии как для педагогов, так и для младших воспитателей.

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Россиянам назвали самые высокооплачиваемые рабочие специальности
Автоэлектрик стал самым высокооплачиваемым рабочим специалистом в 2025 году
28 февраля 2025, 21:57

Фото: iStock/Iryna Inshyna

Электрик оказался самой высокооплачиваемой рабочей специальностью зимой текущего года. Такие данные приводит платформа «Авито Работа».
«Работодатели готовы предлагать высокие зарплаты специалистам с техническими навыками, особенно в сферах, где растут требования к квалификации. Этот тренд можно отследить на примере профессии автоэлектрика», — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков в беседе с «Известиями».

Отмечается, что автоэлектрики могут диагностировать и ремонтировать электронные системы автомобилей. Они чинят бортовые компьютеры, системы зажигания, кондиционеры и другое электронное оборудование автомобиля. Теперь такие специалисты стали востребованными из-за растущей технологической сложности современных машин.

Кроме того, зарплату в 148 486 рублей предлагают гипсокартонщикам, которые возводят перегородки, создают многоуровневые потолки, декоративные ниши и другие элементы интерьера.

На третьей строчке оказались водители категории C. Им предлагают 137 024 ежемесячно. Они управляют грузовыми машинами весом от 3,5 до 7,5 т и осуществляют междугородние и внутригородские перевозки.

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Психолог объяснила, почему женщины чаще первыми мирятся с мужчиной
Психолог Наумова: женщины часто первыми мирятся с мужчиной из-за зависимости
28 февраля 2025, 21:39

Фото: iStock/Prostock-Studio

Психолог Наталья Наумова рассказал, почему женщины первыми идут на примирение с мужчиной после ссоры.
По ее словам, женщины часто идут первыми на контакт после ссоры с мужчиной, так как зависят от него.

«Если женщина, например, находится в декрете, у нее маленькие дети, она не работает, то у нее возникает страх остаться одной. Женщина находится в зависимом от мужчины положении, поэтому и первая идет на примирение», — заявила Наумова в беседе с «Вечерней Москвой».

Однако она добавила, что женщины могут первыми идти на примирение с мужчиной, если они более психологически грамотные и осознанные. Они демонстрируют партнерам пути решения конфликта, так как быстрее приходят в норму после ссоры.

При этом Наумова отметила, что первым мириться идет тот, кто более чувствителен к ссорам и готов пойти на уступки, чтобы завершить конфликт.

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В наркодиспансере объяснили, как получить справку после лишения прав
28 февраля 2025, 21:21

Фото: iStock/CalypsoArt

Для восстановления водительских прав после лишения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения необходимо пройти процедуру медосвидетельствования. Об этом рассказала старшая медсестра экспертно-консультативного отделения Республиканского клинического наркодиспансера Лейсан Асхадуллина.
Так, по ее словам, для получения справки необходимо пройти стандартную медкомиссию для водителей и получить справку по форме 003–В/у. Далее необходимо пройти осмотр у психиатра и психиатра-нарколога только по месту временной или постоянной регистрации гражданина. Однако, если человек зарегистрирован в Татарстане менее трех лет, ему придется получить справку от нарколога с предыдущего места жительства о том, что он не состоит на учете.

«Требования к медицинскому освидетельствованию достаточно жесткие, так как законодательство нацелено на восстановление безопасности на дорогах», — отметила Лейсан Асхадуллина в беседе с «Татар-информ».

Специалист пояснила, что в процессе консультации у психиатра-нарколога проводится экспресс-тестирование мочи на наличие десяти различных наркотических веществ. В случае отрицательного результата пациенту будет выдано направление на анализ крови на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT), который позволяет определить, не злоупотребляет ли человек алкоголем.

Асхадуллина подчеркнула, что справки от нарколога – это документ строгой отчетности, а за их подделку полагается административная и уголовная ответственности. Такой документ можно получить исключительно в диспансере с лицензией.

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#справки
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Массовый сбой произошел в работе WhatsApp*, зафиксировано 4 тыс. жалоб россиян
28 февраля 2025, 19:57

Фото: istockphoto/gutaper

Россияне жалуются на сбой в работе мессенджера WhatsApp*. По информации портала Downdetector, на 19:00 по Москве зафиксировано четыре тысячи жалоб. Рост количества обращений начался в 18:45 по мск.
Больше всего обращений поступило от москвичей и петербуржцев, а также жителей Кубани, Ставрополья и Свердловской области. В частности, юзерам не приходят оповещения, сбоят мобильное приложение, личный кабинет и сайт.

Мессенджер WhatsApp* принадлежит американской корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской на территории Российской Федерации.

Накануне сообщалось, что WhatsApp* получил штраф на сумму в 17 миллионов рублей по решению суда Таганского района Москвы.

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В Китае заявили о больших запасах Тория, которого хватит на тысячи лет
SCMP: запасы тория в КНР способны обеспечить стране энергию на 60 тысяч лет
28 февраля 2025, 19:38

Фото: istockphoto/Fotonen

Запасы Тория в Китае способны обеспечить стране энергию на 60 тысяч лет. Об этом сообщили обозреватели South China Morning Post. Уточняется, что в районе Баян-Обо на севере КНР есть один миллион Тория.
«Это достаточно для того, чтобы обеспечить Китай топливом в течение 60 000 лет», — сказано в исследовании, которое опубликовал китайский журнал Geological Review.
Анонимный пекинский геолог уточнил, что буквально «под ногами» находится «неисчерпаемый источник» энергии, когда государства ведут войны из-за ископаемых.

При этом количество точных запасов Тория в стране засекречено по соображениям нацбезопасности.

Ранее сообщалось о начале переговоров главы МИД КНР с секретарем российского Совбеза Сергеем Шойгу.

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